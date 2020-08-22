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«Я, мы — Фургал»: седьмую субботу митингуют в поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске

16:01 22.08.2020 Фото: dvnovosti.ru
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Мэрия насчитала 1,5 тыс. протестующих и напомнила, что правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и наиболее активными участниками.

«Я, мы — Фургал»: седьмую субботу митингуют в поддержку арестованного экс губернатора в Хабаровске
В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.

По его информации, к 12:00 на площади Ленина, перед зданием правительства, собралось около 1 тыс. человек. Портал отметил, что митингующих в центре города не много. Участники скандировали «Я, мы — Сергей Фургал» и «Свободу!». После этого протестующие начали шествие по центральным улицам города.

По оценке администрации Хабаровска, на акции протеста собрались 1,5 тыс. участников. «В краевом центре проходит очередной несанкционированный митинг. В этот раз он собрал 1,5 тыс. человек, что на четверть меньше, чем неделю назад», — сообщается на сайте мэрии.

В ней добавили, что правоохранительные органы продолжают работать с нарушителями и активными участниками протестов.

«Средствами автоматической фиксации в регионе выявлено свыше 4 тыс. нарушений. Это и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию. Сотрудниками органов внутренних дел составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрено судом», — указано в сообщении.

Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, когда Фургал занимался бизнесом. Из Хабаровска губернатора доставили в Москву, где суд арестовал его на два месяца, до 9 сентября.

Сам Фургал своей вины не признает. 20 июля президент Владимир Путин уволил его с должности в связи с утратой доверия и назначил врио губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

После задержания Фургала в городах Дальнего Востока начались несанкционированные акции протеста. Демонстранты требуют провести открытый и честный суд над бывшим губернатором.

После назначения Дегтярева митинги в поддержку Фургала, наиболее массовые из которых проходят по субботам, не прекратились, но постепенно стали менее многочисленными. Одна из самых крупных акций протеста прошла больше месяца назад, 18 июля. В митинге, по данным властей, участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска тогда вышло около 50 тыс. человек. Для сравнения: в прошлый выходной, 15 августа, по оценкам мэрии, на шествие отправилось около 1,5 тыс. жителей.

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