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Ставит диагноз Навальному берлинская клиника Charité, куда его только что доставили на самолете из Омска

16:38 22.08.2020 Фото: С сайта Навального
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Проводится обширная медицинская диагностика. Обследование займет «некоторое время», поэтому попросили «о терпении». Российские врачи не исключали отравление.

Ставит диагноз Навальному берлинская клиника Charité, куда его только что доставили на самолете из Омска
Берлинская клиника начала «обширную медицинскую диагностику» состояния Навального

В берлинскую клинику «Шарите» поступил политик Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте медучреждения. Врачи начали диагностику его состояния.

«В настоящее время проводится обширная медицинская диагностика. После завершения обследований и после консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие этапы лечения», — говорится в сообщении.

В клинике отметили, что обследование займет «некоторое время», поэтому попросили «о терпении».

Алексей Навальный был госпитализирован утром 20 августа с подозрением на отравление в омскую больницу. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Соратники Навального и его жена требовали перевезти его на лечение в немецкую клинику, однако омские врачи не давали на это согласия, объясняю нестабильным состоянием пациента.

Главврач омской больницы скорой помощи №1 заявлял, что они исключают версию отравления оппозиционера. Навальный находится в коме более двух суток.

Врачи спустя сутки разрешили отправить Навального в Германию. Утром 22 августа его перевезли на самолете в состоянии комы.

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От редакции

Его родные не доверяют российским арвчам?

Аноним, 22 августа 2020 17:21
НВР:так врачам или рвачам?
Аноним, 22 августа 2020 18:28
кто ему платит пусть тот его и лечит
Аноним, 22 августа 2020 19:19
Я в том числе ему плачу!Захлебнись злобой тов.комментатор-"кто ему платит пусть тот его и лечит"!СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ желаю Алексею Анатольевичу!
Аноним, 22 августа 2020 19:29
В сети опубликовали кортеж Навального в Берлине - кортеж, охраняемый полицией из 10 машин скорой помощи...
Ну какому обычному человеку может быть оказана подобная честь? Какого из одурманенных адептов этого "блогера" повезут с такими регалиями лечиться в Берлин?! Путин разрешит каждому из вас так вот просто пересечь границу? Вы хоть сами подумайте своей головой!
Аноним, 22 августа 2020 19:46
видать нужон пока Западу!

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