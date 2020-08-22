Каким будет сентябрь в Бердске? Сначала дожди, потом "бабье лето", а после заморозки

Мнения синоптиков расходятся. Но судя по прогнозам, первый осенний месяц не принесет сюрпризов - дожди, похолодание и редкое солнце.

Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на сентябрь

Синоптики прогнозируют в сентябре в Новосибирской области «бабье лето», после чего во второй половине месяца произойдет резкое похолодание и придут первые ночные заморозки.

По данным Яндекс.погоды, в начале сентября днем будет около 18-20 градусов тепла, ночные температуры составят 10-12 градусов. Во второй декаде погода испортится — начнутся дожди, а дневные температуры "упадут" до +12. И продержатся до конца месяца. А в последние дни сентября ночью похолодает до 5-6 градусов.

По информации Gismeteo, сентябрь начнется с проливных дождей, а днем температура будет колебаться от 14 до 20 градусов тепла. Осадки закончатся к концу первой декады, а после 10 сентября станет тепло — до +24. Затем похолодает до 10-12 градусов и начнутся дожди.

"Бабье лето", вероятно, придет в Новосибирскую область в первую декаду сентября — будет солнечно и без осадков. Днем около 18-20 градусов тепла. Но после 15 сентября начнутся дожди, столбик термометра опустится до +10. В последние дни месяца синоптики обещают ночные заморозки.