Видео с места крушения самолета Ан-26 появилось в Сети. Погибли 5 человек

Стало известно, что самолет разбился спустя несколько минут после взлета из аэропорта в столице Южного Судана Джубе.

В Южном Судане разбился грузовой самолет

В Южном Судане разбился грузовой самолет Ан-26. Видео с места крушения опубликовал Telegram-канал Aviaincidents 22 августа.

На видеозаписи видно горящие части воздушного судна. Сообщается о гибели пяти человек в результате ЧП.

Кроме того, стало известно, что самолет разбился спустя несколько минут после взлета из аэропорта в столице Южного Судана Джубе, сообщает Radio Tamazuj.

По информации представителя аэропорта, самолет направлялся из Джубы в города Вау и Авейль. Пока никаких подробностей о причинах крушения не приводится.

Сотрудники аэропорта направились на место происшествия, чтобы получить более подробную информацию о произошедшем.

"Спасатели уже на месте катастрофы, мы ожидаем сообщений о судьбе находившихся на борту людей", - заявил генеральный директор аэропорта Кур Куол Аджиеу.

Он сообщил, что самолет рухнул на землю в районе аэропорта. На его борту был экипаж и несколько сопровождавших груз людей.

Гендиректор добавил, что самолет направлялся в горда Вау и Авейль. Причины катастрофы пока не установлены.