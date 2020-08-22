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Ефремов перевел по почте 800 тыс. рублей четверым потерпевшим по делу о смертельном ДТП

18:13 22.08.2020 Фото: Пресс-службы Пресненского суда
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Сумма была перечислена в качестве компенсации за моральный ущерб. Адвокат родственников погибшего Захарова Добровинский назвал это профанацией.

Ефремов перевел по почте 800 тыс. рублей четверым потерпевшим по делу о смертельном ДТП
Ефремов перевел по 200 тыс. рублей членам семьи погибшего Захарова

Актер Михаил Ефремов перевел по почте по 200 тыс. рублей членам семьи погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. Об этом в ходе заседания Пресненского суда Москвы сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Таким образом, артист перевел 800 тыс. рублей — по 200 тыс. рублей каждому пострадавшему, среди которых брат погибшего Валерий, его вдова Маргарита и два сына. Перевод осуществил помощник Пашаева, передают «Известия».

Как подчеркнули адвокаты Ефремова, сумма была переведена в качестве компенсации за моральный ущерб.

Защитник пострадавшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, заметил, что этот жест не имел смысла.

«Дело в том, что получение денежных средств от третьего лица может расценено как необоснованное обогащение и истребовано помощником в любой момент. Для меня это профанация», — сказал адвокат.

На следующий день стало известно, что Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, заявив, что он оставит его в качестве консультанта.

8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который позже скончался в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа, а Пашаев заявил, что у артиста инсульт.

Когда стало известно, что в ходе обследования врачи поставили Ефремову заключение «повторные транзиторные ишемические атаки», а инсульта не было, Пашаев публично отказался от своих слов, обвинив журналистов во вранье, и призвал сотрудников СМИ показать ему запись, где он говорит об этом диагнозе.

Вдова погибшего Маргарита, его младший сын Валерий и брат, которого также зовут Валерий, заявили 18 августа коллективный иск на сумму 1 рубль, отметив, что не хватит никаких денег, чтобы восполнить утрату. Старший сын Захарова Виталий заявил отдельный иск к Ефремову на 7,5 млн рублей.

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