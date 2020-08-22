Ефремов перевел по почте 800 тыс. рублей четверым потерпевшим по делу о смертельном ДТП

Сумма была перечислена в качестве компенсации за моральный ущерб. Адвокат родственников погибшего Захарова Добровинский назвал это профанацией.

Ефремов перевел по 200 тыс. рублей членам семьи погибшего Захарова

Актер Михаил Ефремов перевел по почте по 200 тыс. рублей членам семьи погибшего в ДТП с его участием Сергея Захарова. Об этом в ходе заседания Пресненского суда Москвы сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Таким образом, артист перевел 800 тыс. рублей — по 200 тыс. рублей каждому пострадавшему, среди которых брат погибшего Валерий, его вдова Маргарита и два сына. Перевод осуществил помощник Пашаева, передают «Известия».

Как подчеркнули адвокаты Ефремова, сумма была переведена в качестве компенсации за моральный ущерб.

Защитник пострадавшей стороны Александр Добровинский, в свою очередь, заметил, что этот жест не имел смысла.

«Дело в том, что получение денежных средств от третьего лица может расценено как необоснованное обогащение и истребовано помощником в любой момент. Для меня это профанация», — сказал адвокат.

На следующий день стало известно, что Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, заявив, что он оставит его в качестве консультанта.

8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова, который позже скончался в больнице. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

Ефремова госпитализировали из зала суда 11 августа, а Пашаев заявил, что у артиста инсульт.

Когда стало известно, что в ходе обследования врачи поставили Ефремову заключение «повторные транзиторные ишемические атаки», а инсульта не было, Пашаев публично отказался от своих слов, обвинив журналистов во вранье, и призвал сотрудников СМИ показать ему запись, где он говорит об этом диагнозе.

Вдова погибшего Маргарита, его младший сын Валерий и брат, которого также зовут Валерий, заявили 18 августа коллективный иск на сумму 1 рубль, отметив, что не хватит никаких денег, чтобы восполнить утрату. Старший сын Захарова Виталий заявил отдельный иск к Ефремову на 7,5 млн рублей.