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Следы алкоголя и кофеина в моче Алексея Навального нашел минздрав Омска

22:43 22.08.2020 Фото: инстаграм Юлии Навальной
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В субботу Навальный был доставлен в немецкую клинику Charite, врачи которой сейчас проводят диагностику его состояния.

Следы алкоголя и кофеина в моче Алексея Навального нашел минздрав Омска
Алексей и Юлия Навальные

Омские врачи готовы предоставить любую информацию и оказать помощь специалистам клиники Charite, на лечение в которую доставили Алексея Навального, сообщила пресс-служба регионального Минздрава, пишет ТАСС.
"Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие как родственникам, так и врачам зарубежной клиники и предоставить любую информацию или оказать помощь", - говорится в сообщении.

Соответствующее обращение было направлено в клинику Charite. В имеющемся в распоряжении ТАСС письме, подписанном главным врачом омской больницы Александром Мураховским сказано, что "беспокоясь о состоянии Навального, с согласия его родных, российские врачи готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента". В обращении сообщается, что омские медики обладают результатами обследований, биологическими образцами и описанием хода проведенного лечения. Отмечается, что сопровождавшим Навального была передана детальная выписка его анализов, согласно которой "в моче обнаружен алкоголь и кофеин".

В субботу Навальный был доставлен в немецкую клинику Charite, врачи которой сейчас проводят диагностику его состояния.
Самолет с ним прибыл из Омска в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт столицы ФРГ - Тегель. Изначально российские медики возражали против его транспортировки из-за нестабильного состояния. 21 августа вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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От редакции

А что кофеин в моче - это криминал? Да и алкоголя?

Аноним, 22 августа 2020 22:54
А чем наша медицина хуже ?
Аноним, 22 августа 2020 22:55
Вот бы ко всем так приземлялся самолет потому что стало плохо.
И что он мимо летел и решил захватить по пути ?

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