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Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

21:12 23.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С такой инициативой должен выступить сам Путин в обращении к нации. Россияне считают, что августовские деньги пригодились бы при подготовке детей к школе.

Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
По 10 тысяч рублей выплатили на детей от 3 до 16 лет в июне и июле
Сюжет: Все пособия Путина
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?

Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 273 новостей

Семьям с детьми с апреля выплатили несколько временных пособий, сообщал "Курьер. Среда. Бердск":

-По 15 тыс. рублей перечислили на малышей, не достигших 3-летнего возраста. Начисляли их с апреля по июнь.

-10 тыс. рублей в июне получили семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Еще 10 тыс.  в июле получили уже все семьи с детьми от рождения до 16 лет.

С апреля и до сентября продолжат платить пособие на детей безработных. Это – 3 тыс. рублей в месяц на всех несовершеннолетних детей.

Какие меры поддержки предусмотрены в августе 2020 года? В соцсетях спорят на тему, продлят ли на август выплату в 10 тыс. рублей. Некоторые ссылаются на слова главы кабмина Михаила Мишустина о продлении мер социальной поддержки, принятых в связи с коронавирусом до середины сентября.

Но премьер не упоминал в своих речах детские выплаты. Он анонсировал продление выплат для соцработников, помогающих в работе с коронавирусными пациентами. Именно им до 15 сентября полагаются денежные выплаты.

Поэтому сказать определенно, будет в августе еще одна детская выплата, пока невозможно. Ссылаться на слова Мишустина в данном случае не совсем правильно. Решение о назначении пособий принимает президент. Правительство же издает постановления о правилах начисления выплат уже на основании президентских указов.

Плюс каждая выплата на детей вводилась после личного заявления Путина. Вероятно, при назначении еще одного пособия он тоже выступит сам с обращением к нации. Пока нормативно-правовых актов по данному вопросу не принималось и не анонсировалось.

Но надежда на продление выплат сохраняется. Многие считают, что августовские деньги были бы очень кстати для подготовки детей к школе. Как вы считаете?

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От редакции

В августе будут выплаты на детей?

Любовь, 12 июля 2020 20:54
Да,конечно не мешало бы ещё получить на детей одноразвую выплату. Сама сижу на минималке уже четвёртый месяц. Ресторан только открылся три дня назад.
Мария, 13 июля 2020 22:54
Да я тоже думаю что августовская выплата очень поможет и детей в школу собрать и в садик с рождения и до 16
Елена, 17 июля 2020 19:36
Пусть ваши дети идут и работают
Кто-то, 20 июля 2020 01:38
Елена,пусть идут работают в связи c Covid куда?
Марфа, 20 июля 2020 21:06
Ага, щас трехлетка на работу пошел... Ума копите.
Тоже за продление выплаты! У нас в области до сих пор половина магазинов и ТЦ закрыта, садики тоже...
Ляна, 21 июля 2020 05:19
Я думаю что нам всем поможет очень это выполота в августе даже больше чем в июле школа на носу что нам делать щас очень трудно родителям кто иза этого вируса без роботы остались я думаю что Владимир Владимирович нас неоставит он обезательно поможет нам
Ника, 23 июля 2020 18:09
Дали бы по 20,так вообще цены им не было
Сергей, 23 июля 2020 21:35
Проголосовали за Поправки в Конституцию...Всё ни чего больше не будет...смысл давать что то рабам, если от них не нужно ни чего в замен.Так что не ждите в августе....
Сергей, 27 июля 2020 17:40
Ребята наивно возьмите калькулятор умножьте кварт плату на 120000000 миллионов и поймёте сумму денег плюс за дороги с машины это конечно мое мнение но в Реале что бы господин Путин не пыжился рассмотрел весь бюджет и заместо караванов с помощью в другие страны помог нам простым рабочим людям с нашими детьми не 20 а 100 тысяч
Наталья, 27 июля 2020 19:00
Я тоже всех поддерживаю по по поводу еще одной выплаты в 10000 т.р в августе.Было бы хоть ребенка на что собрать в школу.Владимир Владимирович помог бы пожалуйста еше.
Ирина, 31 июля 2020 19:18
Нету денег для помощи ,как выборы опять будут так опять будут выплаты Путин почему не даёшь нам ответ
Ирина, 31 июля 2020 20:21
Пожил он бы на двацать тыс.месец и посмотрели хватала ему бы денег на всё
Екатерина, 01 августа 2020 23:48
Господи , столько людей которые чутли не требуют эти деньги , и их более 200000, так какого петиций собрано всего лишь 165000? Хоть что то сделайте для получения ,подписать петицию 1 минута делов .
Колокольчик, 03 августа 2020 17:24
Спасибо Путину за выплаты,но третью выплату тоже было бы хорошо получить,к учебному году
Олег, 05 августа 2020 00:12
Я так же считаю, что выплаты с рождения до 16ти лет нужно продлить, так как начался второй этап пандемии, и давайте не будем забывать, что школа и садит требует больших затрат. Ведь это же наши детки! Ведь никто кроме нас, им не даст светлого и счастливого будущего! Детм это наше БУДУЩЕЕ!!!
Очень нуждаемся в школу не начто собирать ребёнка форму и учебники покупать, 05 августа 2020 01:37
Эти деньги все ждём очень хорошая помощь.
Варвара, 08 августа 2020 06:12
Уважаемые умники которые пишут пусть дети работать идут итд , очнитесь , работы нет. Больше половины предприятий закрыты, ладно 16 летний может где то подработать , а 5летний куда пойдет ? В переход милостыню просить? Конечно очень не помешало если бы все таки была ещё одна выплата, в школы в сады собирать не на что , люди еле концы сводят !!!
Тема, 08 августа 2020 13:52
Прошло голосование кончились и выплаты это и так ясно для чего все это было
Лиана, 18 августа 2020 19:54
В.В.Путин,помогите пожалуйста,я в разводе алиментов не получаю,работаю не официально,по трудовой трудно устроиться чтоб получать хорошую зарплату,а работаю,получаю копейки.Работаю без выходных.
Аноним, 13 июля 2020 00:49
Хотелось бы, не только школьнькам а детям с 3 до 16 лет, так как в садик тоже нужно собрать ребенка
Катерина, 13 июля 2020 10:28
С 0 до 18 нужно, у меня ребёнок с 2х лет в садик ходит
Ксения, 13 июля 2020 15:51
Интересно Вы конечно рассуждаете...от 3-х до 16 лет детям нужны деньги, а от 0 до 3-х как будто нет...их тоже нужно кормить, одевать, обувать и т.д Если выплачивать, то всем...
Екатерина, 14 июля 2020 13:40
Как мама троих детей разных возрастов, скажу, что именно до трëх лет у меня уходит больше всего финансов ( специализированное питание и лекарства) подгузники, одежда каждый месяц, прогулки, ходунки, качели игрушки, МАН ежи, коляски, кроватки, ван ночки, мобилизации и прочее, список бесконечен, со старшими намного проще 7 и 12 и едят они уже с общего стола.
Алена, 18 июля 2020 00:05
Моей дочери 15и она пошла работать на лето в школу,но на это к школе не соберешь.хотелось бы ещё одну выплату,стыдно просить,но таково сейчас положение.
Лилек, 19 июля 2020 00:46
ДА дали бы ещё на детей которым и 17 лет и 18 лет я сама закончила школу когда было 18 так что дети одинаковые если они учатся и в садик ходят и дома малыши сидят они тоже кушать хотят все
Света, 22 июля 2020 20:27
Так то детям до 3 лет есть компенсация, при чем больше! Если не ошибаюсь 15 тыс!
Аноним, 22 июля 2020 22:04
Я тоже ЗА августовские выплаты. У меня четверо ребятишек надо старших в школу, а младших в садик собирать. Очень кстати была бы еще одна помощь от государства, от нашего ВВ Путина!
Анел, 24 июля 2020 09:08
По меньше рожайте нищету и по кушать будет на что!
Марина, 26 июля 2020 06:10
Но не столько сколько школа требует. Форма одна 5000 стоит,спортивный костюм обувь+рабочие тетради и вся концилярия ...

Надо не меньше 30000
Ася, 26 июля 2020 22:49
Света, до 3 лет платили 5 тысяч в апреле, в мае и июне. Отсюда 15 тысяч!
В июле заплатили как бы всем до 16 лет по 10 тысяч. В августе думаю не помешало никому бы эта выплата
Алена, 27 июля 2020 19:43
Какие компенсации до трех лет?нам два года и с полутора лет плотят 60 рублей.это очень "большая" компенсация.не помешала бы выплата в августе
Елена, 29 июля 2020 00:55
Anel,закрыла бы ты свой рот. Нищету из нас никто не плодит,а рожают и воспитывают детей ,и, многие достойно.
Елена Константиновна, 30 июля 2020 03:57
Авторы слов "пусть дети идут работать" и про "нищету", я так понимаю, вас роняли в детстве.
Vita, 30 июля 2020 12:23
А первые выплаты прожрали или на себя потратили? А теперь ноете,что ребенка в школу собрать нет денег.
Пенсионеров совершенно не поддерживают.
Наплодили ничиту и клянчат,клянчат денег.
Ирина, 30 июля 2020 12:51
А 20 тысяч не хватило одеть?
Артур, 30 июля 2020 18:31
В школу и садик то хорошо. Проблема в том, что будет ли в сентябре эта школа и садик. Такими темпами борьбы с вируснёй, ещё лет 10 можно самоизоляцию продлевать.
Даша, 30 июля 2020 19:47
А если бы ребенок в сад не ходил, вы бы его не одевали и карандаши ему не покупали?
Stesha, 31 июля 2020 17:33
Vita, по вашей логике, пенсионеры работали и получали всю жизнь зарплату, что вы её прожрали всю? Чтож не накопили на безбедную старость? Поди и нищету наплодили раз дети не поддерживают?
аноним, 01 августа 2020 12:45
да эта выплата очень поможет собрать детей не только в школу и в детский садик
аноним, 01 августа 2020 12:56
да эта выплата очень поможет собрать детей не только в школу и в детский садик я за выплаты
Екатерина, 01 августа 2020 23:52
Вы смеётесь ? Какие до 18 лет продлить ? С 16 работают во всю ! Лично я с 14 работала ! Что бы каникулы не тратить в пустую на отдых , так и пусть ваши 17/18 ти летние лбы идут работать .
Акио, 03 августа 2020 00:48
Ты читать умеешь? Там до 3 лет больше платят.
Татьяна, 04 августа 2020 03:50
У меня ребёнку 2,5 мы тоже хотим в садик собраться, я вообще после декрета. Было бы лаяльнее от 0 до 16.
Аноним, 10 августа 2020 14:44
Путин не хочет выплатить??????? Ему вожнее не мы а то что он сидит до.. ма...
Галина, 12 августа 2020 00:51
А у меня 3 детей старшему 17 и куда он пойдёт работать? Он с удовольствием но никуда не берут а сейчас учёба начнётся учится платно в техникуме, не помешало бы и до 18 лет сделать выплаты, а кто считает что дети пусть сами работают так пусть головой своей подумает куда они пойдут если взрослым работы нет.
Кристина, 13 августа 2020 15:10
Я с вами полностью согласна одного в школу второго в садик нужно собирать. А в посёлке работы нет и что делать.
Ольга, 20 августа 2020 12:30
С 0 до 16,у меня 2х летний в садик ходит
Аноним, 13 июля 2020 01:17
НВР:
Да
Виктория., 15 июля 2020 04:50
Да канечно немешало бы . В августе получить такую выплату.У меня 6 детей.А 4х сабирать в школу. Муж умер . Эта выплата была бы к стати.
Елена, 19 июля 2020 18:56
Вообще то с 0 до 3 уже получают у нас в деревне зарплата 1100 вы будете смеятся. Но вы одените на токую зарплату 3х в школу. И итог каму нужна помощь

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