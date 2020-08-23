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Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года

21:12 23.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Российские семьи получат дважды по 10 000 рублей и один раз по 15 000 рублей. Узнайте, положены ли вам выплаты.

Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года
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Сюжет: Все пособия Путина
Выплаты 10 000 рублей: Дадут ли новые и сколько пособий к 1 сентября 2020 года

Выплаты Путина: какого числа приходят в августе 2020 - 5000, 10000, 3000 рублейВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 273 новостей

В июне и июле 2020 год Владимир Путин принял важное решение для всех российских семей с детьми - выплатить по 10 000 рублей сначала детям от 3 до 16 лет, а потом и вовсе всем детям до 16 лет. В августе родители могут получить самое крупное пособие.

Выплату в 10 000 рублей семьи с детьми до 16 лет могут получить и в августе. Это касается тех семей, которые еще не успели подать заявление на новую выплату. Но сделать это нужно успеть до 30 сентября.

Так, если родители до сих пор не получили выплату за июнь и июль от президента России, им начислят дважды по 10 000 рублей за июнь и июль на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет. Кроме того, еще по 15 000 рублей получат семьи с детьми до 3 лет.

У кого есть право на выплаты:

- граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ, чьи дети тоже являются гражданами РФ;

- пособие предусмотрено и для усыновленных детей;

- в льготную группу входят дети, родившиеся с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ, ПФР. Никаких дополнительных документов не требуется. Для того чтобы заполнить форму, понадобится номер СНИЛС на ребенка, свидетельство о рождении и реквизиты банковской карты, куда нужно перечислить деньги.

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От редакции

Ждете денег от Путина?

Аноним, 18 августа 2020 17:43
НВР:
Да
Аноним, 18 августа 2020 20:54
НВР:
Ждём
Аноним, 18 августа 2020 21:50
НВР:
Да,очень ждём, у меня 5 детей,которых надо только в школу собрать,а есть ещё маленький!
Аноним, 22 августа 2020 13:46
И кому вы их рожаете? Путину?
Аноним, 23 августа 2020 09:29
А где 100 тысяч которые вы получили за июнь-июль на своих пятерых детей Прежде,чем произвести ребенка на свет,нужно думать головой
колчак, 18 августа 2020 22:26
ждите до следующей конституции
Аноним, 19 августа 2020 11:48
НВР:
Ну хотелось бы детей одеть обуть в школу и в садик отправить
Аноним, 19 августа 2020 11:50
НВР:
Очень. Ждём. Я. Работаю. В. Семье. Одна,
Аноним, 19 августа 2020 11:53
НВР:
Да.
Наталья, 19 августа 2020 12:22
Конечно ждём т.к. я одна воспитываю двоих детей.
Аноним, 19 августа 2020 12:45
НВР:
Да деньги нужны,ведь цены больще чем зар пдата.

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