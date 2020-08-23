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Размер страховой пенсии вырос с июля 2020. У тебя тоже?

12:35 23.08.2020 Фото: pixabay.com
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Соотношение средних размеров пенсий и начисленной заработной платы за период с января по апрель 2020 года выросло до 30,4%. В начале текущего года этот показатель находился на уровне 29,6%.

Размер страховой пенсии вырос с июля 2020. У тебя тоже?
Средний размер страховой пенсии на 1 июля вырос на 6,5%

Средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера на 1 июля вырос на 6,5% и составил 16 тысяч 491 рубля 63 копейки, увеличившись за год чуть более чем на одну тысячу рублей. Об этом говорится в Аналитической записке к материалам Счетной палаты.
Отмечается, что соотношение средних размеров пенсий и начисленной заработной платы за период с января по апрель 2020 года выросло до 30,4%. В начале текущего года этот показатель находился на уровне 29,6%.
Также отмечается, что в РФ в три раза замедлились темпы сокращения численности работающих пенсионеров.

Так, за первое полугодие 2020 года число работающих пенсионеров сократилось на 109,32 тысячи человек, тогда как годом ранее их количество за тот же период уменьшилось на 333,56 тысячи.

Источник: РГ

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