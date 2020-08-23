В моде пудровые цвета: какие платья выбирают молодожены Новосибирска, рассказала свадебный фотограф Анастасия Рос

Невесты реже надевают классические белые платья, останавливаясь на силуэтных моделях

Мода на белые пышные платья с кринолином осталась в прошлом? Такие платья фотографы называют «баба на чайнике»: летом в них жарко и неудобно, под подол забирается мошкара. Практически все невесты сегодня отдают предпочтение силуэтным моделям: обтягивающие платья, способные подчеркнуть формы:

- Белый цвет свадебного платья уже не так популярен: невесте хочется выделиться. Сейчас в основном предпочитают пудровые цвета, шампань, голубой, лавандовый. Очень выигрышно на фотографиях смотрятся платья со шлейфом - он совсем легкий, зато зрительно удлиняет платья невесты. Тренд на длинные платья в пол все так же остается в силе. Все невесты стараются подобрать более фигуристое платье, отказаться от пышных юбок. Но есть, конечно же. и любители классики: белый цвет, хотя платьев А-силуэта в этом году в меня не было, - рассказывает профессиональный свадебный фотограф Анастасия Рос.