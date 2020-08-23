«Агдамчик» для храбрости: Бились за девчонок парни на первых дискотеках в Бердске

Сотрудник музея Валентина Васильева провела огромную работу, собрав воспоминания первых диджеев

Интересная выставка, посвященная истории первых дискотек, открылась в музее «Веги» в Бердске. В чем ее ценность? В том, что основана она на воспоминаниях тех, кто проводил в 80-е годы для бердской молодежи эти дискотеки.

-Выставка посвящена дискотекам, прежде всего на «Веге», потом что это, как один из аспектов продвинутой молодежно политики «Веги». Дискотеки были не очень разрешены. Здесь же они появились первыми в городе, - рассказала сотрудник городского музея Валентина Васильева.

На выставке охвачен период истории дискотек с 1981 до середины 90-х годов.

В основе своей дискотека представляет танцы под воспроизводимую запись популярной музыки. В этом смысле корни дискотек восходят к танцевальным вечерам, появившимся в 30-е годы. В современной форме дискотеки появились на Западе в 40-50-е годы. Их формальными отличиями от прежних массовых танцев стало воспроизведение не только популярной музыки в записи, но и отсутствие строго регламентированной хореографии. В середине 60-х появляется поп-музыка, рассчитанная на воспроизведение в записи.

Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали в СССР еще с 20-х годов. В 40-60-е годы на танцах обычно играла «живая» музыка. Танцы делились по видам и направлениям. У вечера нередко был конферасье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом под открытым небом. Музыку, записанную на пластинку или магнитофонную ленту, включали, как правило только на танцах в своей компании. У кого-то в квартире или во дворе дома.

Ближе к 70-м годам на танцах стали выступать разные ансамбли, часто копирующие популярные западные группы. У молодежи была потребность в новой, непохожую на советскую эстраду музыке. Но большинство западных групп, особенно рок-музыкантов, были запрещены по идеологическим причинам. В качестве альтернативы появились вокально-инструментальные ансамбли (ВИА), которые и внешне, и музыкально были схожи с западной эстрадой. Но при этом тексты песен были идеологически правильными или нейтральными — о любви и дружбе и так далее. В каждых школах, вузах, на предприятиях или ДК появлялись ВИА, которые играли на танцах. Дискотеки стали появляться в СССР в начале 80-х годов.

Запрещали крутить некоторые группы на дискотеках

Автор Галина Панчева



Первой дискотекой на базе ПО «Вега» стал дискоклуб «Гамма», созданный еще в начале 80-х как клуб на общественных началах. Изначально «Гамма» работала в заводском клубе на ул. Линейной. Летом «Гамма» проводила дискотеки в спортивно-трудовом лагере «Арктр» и профилактории «Лесная сказка». В 1985 году «Гамма» переехала в банкетный зал «Веги» (ул. Ленина, 100). Руководителем дискоклуба на всем протяжении его работы был Сергей Нечкин, другими постоянными участниками были Казарезов, Олег Велиготский, Борис Болычев, Ботанов. Вход на дискотеку стоил 50 копеек. Проходила она с 20.00 до 23.00. Просуществовала «Гамма» достаточно долго — до 1995 года. Благодаря Сергею Нечкину техническому оснащению «Гаммы» могли позавидовать многие дискотеки. Он умел выбивать через профком завода средства на престижную по советским меркам аппаратуру соцстран. В дискоклубе стояли чехословацкие усилители, дискорамы, колонки фирмы «Тесла» и другое.

В конце 80-х годов «Гамма» одной из первых в Бердске начала проводить дискотеки. В банкетном зале поставили два советских телевизора «Радуга» - здоровые телевизоры, работающие на лампах. Болычев поставил на них рекордеры преобразования сигнала pal-secam, сделал отельный видеовход, протянул кабель. Поставили видеомагнитофон. Покупали музыкально-танцевальные клипы, либо сами монтировали их. На телевизорах через мониторы пели певцы, тут же идет дискотека. Звук подавался через усилитель.

Был и еще один дискоклуб «Круиз», он работал в общежитии, известном бердчанам как «пентагон». У «Круиза» была фирменная песня, с которой начиналась и заканчивалась каждая дискотека — это трек французской певицы Дизайрлес «Круиз».

Диджеи вспоминают

-На то время диджей, который опытный, на них же, как на богов смотрели, потому что ребята-то такие модные. Диджей или диск-жокей -ключевая фигура дискотеки. В 80-е годы диджеи не получали деньги за свою работу. Дискоклубы работали на общественных началах да и многие нюансы их работы представить современным диджеям уже сложно.

-У нас раньше доступ к музыке был ограниченный, это была барахолка в Новосибирске, из-под полы, так называемый пласт меняли виниловый. В Бердске было на уровне общения внутреннего. Мы поехали, поменяли между собой пластинку на пластинку. Ну как, менялась пластинка, привозилась, переписывалась на магнитофон катушечный. Потом оригинал, так называемый, хранился в фонотеке.

-Народ приходил, веселился, танцевал. Также из-за девчонок дрались где-то за углом, правда, в залах драк не было, как сейчас. Все было более по-советски, скромно. И спиртное, понятно, люди проносили где-нибудь в рукаве. За углом выпивали, в травке прятали, в снегу тыкали, но такое, чтобы напился, такого не было. Цель была у парней: для храбрости, чтобы потанцевать. Девчонки всегда активнее в танцах. Где-то хлебнуть там «агдамчика» бутылочку на троих или по бутылке пива. Но так, чтобы разгулы, дебоши — такого не было.

-Программа, в основном, липовая была -так, лишь бы отчитаться, что такие-то песни будут звучать на дискотеке. И естественно, там исключали таких музыкантов, как «Чингис-хан», Элис Купер, «Led Zeppelin», Ози Осборн. В основном шли навстречу, если ты в списки вставишь Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Людмилу Сенчину, Льва Лещенко, ВИА «Самоцветы». И если ты напишешь там немножко «Boney M», «Ottawan”, то это ладно. Но в основном включали зарубежную музыку.