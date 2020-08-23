Пилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео

Художники, выигравшие президентский грант, в честь 75-летия Победы изобразили на фасаде дома граффити - мальчика в форме летчика с самолетиком.

Художники решили отойти от демонстрации оружия и формы в сюжете о Великой Отечественной войне

Граффити-картину дорисовали на фасаде 5-этажки в Микрорайоне Бердска Андрей Кукшев и Кристина Валеева. Они выиграли президентский грант. На воскресенье, 23 августа, полотно уже завершено.

Рисунок, изображающий юного пилота, во всю стену дома №17 по ул. Лунной официально откроют, вероятно, в ближайшие дни.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», региональная общественная организация «Сибирская планета» выиграла президентский грант под названием арт-конкурс «Великая Победа: события и люди». Грант будет реализован в Черепановском районе (две картины), Иситимском районе, Евсино и Линево (две картины) и в Бердске, рассказал руководитель арт-конкурса Евгений Коржов.

На конкурс свои работы прислали 28 художников. Экспертный совет, состоящий из представителей территорий, ассоциации дизайнеров и архитекторов, выбрали 10 художников, которые продолжили бороться в онлайн-формате. Люди стали голосовать за рисунки, которые они хотели бы видеть у себя.

По словам Евгения Коржова, бердчанин Андрей Кукшев представил самые отвечающие конкурсу работы и победил в онлайн-голосовании. Он является автором работы на торце дома по ул. Островского, 1А.

-В Бердске уже торжественно открыли один арт-объект на детском саду «Пчелка». Теперь мы рисуем вторую картину — на торце ул. Лунной, 17, - рассказал Коржов.

Во всю высоту пятиэтажки будет изображен мальчик в форме летчика. С самолетиком он выбегает из серости и радуется Победе в Великой Отечественной войне.

-Мы ушли от демонстрации оружия и различной формы. Искали новые подходы. Хотели украсить Бердск и остальные города, где мы работаем, молодежным творчеством. Через него мы как раз сохраняем память о победе, - констатировал Коржов.