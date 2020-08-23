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Что будем пить? Новый водозабор для 70% населения Бердска за 183 млн рублей начали строить на Обском море

13:55 23.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Старые водозаборные сооружения за 50 лет эксплуатации пришли в негодность. Аукцион на строительство выиграла ПСК «Развитие». На зиму новый оголовок опустят в водохранилище, а в 2021 году продолжат работы.

Что будем пить? Новый водозабор для 70% населения Бердска за 183 млн рублей начали строить на Обском море
На бердском побережье Обского моря установили земснаряд

Глава Бердска Евгений Шестернин 21 августа провел совещание на городском водозаборе, где подготовлено место для работы земснаряда. На встрече был и директор подрядной организации ПСК «Развитие» Николай Башкеев.

Водозабор, расположенные на берегу Обского моря, обеспечивает питьевой водой 70% жителей Бердска. Срок службы водозаборных сооружений истек, и из-за риска остаться без воды при обмелении требуется возведение новых сооружений. В этом году правительство Новосибирской области по инициативе администрации Бердска выделило 172 млн рублей на строительство водоприемного оголовка и проведение новых сифонных линий.

Шестернин отметил, что это только первый этап строительства, который завершится в 2021 году. Затем начнется строительство новой станции водоочистки, сообщает пресс-центр бердской мэрии.

Место для работы земснаряда уже готово, сейчас идет сварка плетей сифонных линий. Николай Башкеев пояснил, что после укладки сифонных линий начнется монтаж бетонного оголовка, а в зимний период – оборудование опустят на дно. После ввода в эксплуатацию новых линий старые заглушат.

Николай Башкеев отметил, что управление капитального строительства и Комбинат бытовых услуг помогают на всех этапах строительства. И это способствует опережению графика работ. Ранее мэр поручил муниципальным учреждениям осуществлять еженедельный контроль строительства, чтобы избежать проблем при сдаче объекта.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при реконструкции бердского водозабора за 183 млн рублей протянут 518 метров трубопровода и соорудят две мощные сифонные линии. Строительство растянется на 2 года. Масштабные работы предполагается завершить не позднее 30 сентября 2021 года.

Платить строителям будет город из средств, которые выделил бюджет Новосибирской области по программе «Чистая вода». Основанием контракта на модернизацию водозабора в Бердске служит соглашение «о предоставлении субсидии на реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения региональной госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Заказчиком работы выступает бердское управление капитального строительства. Одновременно глава города возложил функции технического заказчика на муниципальный Комбинат бытовых услуг, в ведении которого и находится водозабор на Обском море, снабжающий питьевой водой полгорода. Специалистам КБУ поручено контролировать ход работ и качество материалов, указывать на недостатки.

Как пояснил «Курьер. Сред. Бердск» замглавы Владимир Захаров, предстоит заменить трубу и оголовок, с помощью которых качается вода из Обского моря на очистные сооружения.
- Это необходимо из-за высокой степени износа в связи с многолетней эксплуатацией водозаборных сооружений. Им уже лет 50. Как построили водозабор, так ничего там не меняли, прокомментировал Владимир Николаевич.

Он подтвердил, что деньги на модернизацию бердского водозабора предоставил региональный бюджет, который в свою очередь получил средства из Москвы в рамках межбюджетных отношений по финансированию государственных программ.

- К нам приезжал губернатор Травников в 2019 году, тогда мы впервые заговорили о необходимости реконструкции водозаборных сооружений и он принял решение о выделении денег. После этого мы актуализировали проект, - рассказал Захаров.

По его словам, проект рассчитан на два года. Так же по годам разбито и финансирование: 106 млн рублей дадут Бердску в 2020 году, остальное — в 2021-м. Начнут строить, как только выберут победителя аукциона после 6 мая. По оценке вице-мэра, работы развернут уже этим летом.

Что будем пить? Новый водозабор для 70% населения Бердска за 183 млн рублей начали строить на Обском море
Башкеев и Шестернин на месте строительства нового водозабора
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