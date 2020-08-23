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Души умерших оживают и бродят по земле на 24 августа 2020 - мистический и страшный день памяти Евпатия Коловрата

12:31 23.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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На Евпатия запрещалось употреблять какие-либо алкогольные напитки, потому как считалось, что после этого явятся давно умершие родственники и будут ругать выпившего.

Души умерших оживают и бродят по земле на 24 августа 2020 мистический и страшный день памяти Евпатия Коловрата
На Руси эта дата связана с именем легендарного воина Евпатия Коловрата, также в этот день запрещалось пить спиртное

24 августа (11 августа по старому стилю) православная церковь почитает память мученика Евпла Катанского.

Священномученик Евпл жил во II-III веках и являлся архидиаконом в сицилийском городе Катане (современная Катания). Он был известен тем, что постоянно ходил с Евангелием и распространял христианство среди язычников.

Евпл подвергся гонениям при императорах Диоклетиане и Максимиане. Во время одной проповеди архидиакона схватили и отправили на суд. Евпла пытали, заставляли отречься от веры и признать языческих богов, но все было тщетно.

Тогда его приговорили к медленной смерти от голода и жажды. Евпла заключили в тюрьму, а дверь запечатали. Страдалец усердно молился Господу и внезапно в темнице появился источник.

Через некоторое время стражники, зайдя в темницу, увидели, что святой жив, а из стены вода бьет ключом. Вскоре об этом узнал градоначальник и приказал отсечь ему голову. Святой смиренно принял эту весть.

На Руси мученика очень почитали. В 1471 году в центре Москве возвели деревянную церковь архидиакона Евпла. Позже она была заменена каменной.

В народе в этот день также почитают Евпатия Коловрата. Однако Евпатий – личность скорее легендарная, чем историческая. Согласно преданию, Евпатий жил в XII веке на Руси, был родом из Рязанской области и прославился своими подвигами на воинском поприще. По преданию Евпатий с отрядом в 17 сот человек сразился с монголо-татарской ордой.

Дрался богатырь настолько отважно, что, когда он погиб, хан отдал уцелевшим русским воинам его тело и отпустил их, выразив тем самым уважение к павшему.

День Евпла Катанского или Евпатия Коловрата на Руси считали страшным, наполненным мистики. В старину верили, что 24 августа на болотах можно встретить белого коня, который, по поверью, выходит на поиски своего умершего всадника.

По легенде, конь появляется в тех местах, где некогда случилось побоище русских воинов против татар. Тогда на помощь к русским полкам выехал на белом коне чудо-богатырь и положил не одну сотню врагов, но погиб в бою.

Также в этот день на болотах появляются блуждающие огни, которые, как верили, были душами убитых и утопленников. На Евпатия запрещалось употреблять какие-либо алкогольные напитки, потому как считалось, что после этого явятся давно умершие родственники и будут ругать выпившего.

В старину в этот день крестьяне начинали стричь овец, чтобы те успели обрасти новой шерстью до наступления холодов. Шерсть после стрижки высушивали, вычесывали, а после женщины принимались ее прясть. Считалось, что из шерсти, состриженной в это время, получаются самые теплые валенки.

Источник: https://lt.sputniknews.ru

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