Угнала ночью Mazda Familia 31-летняя дама от дома на ул. Зорге в Новосибирске

По ориентировке сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции была задержана подозреваемая. Ранее угонщица не попадала в поле зрения полиции.

От полиции угонщице сбежать не удалось

В Кировском районе автоинспекторы задержали подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

22 августа в 03.05 в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение об угоне автомобиля «Мазда Фамилия» от дома по улице Зорге. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

По ориентировке сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции была задержана подозреваемая в угоне. Ею оказалась 31-летняя ранее не судимая жительница Кировского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Фигурантке, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращён законному владельцу. Проводится дальнейшее расследование.