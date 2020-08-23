Сутенеры вывозили в лес и обливали смолой секс-рабынь. На видео откровения проститутки

Один из главарей банды покончил с собой в СИЗО при странных обстоятельствах. Бывшая работница притона рассказал, как "избивали девочек", доводя некоторых до самоубийства.

Бывшая секс-работница рассказала, как с ними обращался главарь банды сутенеров

В распоряжении e1.ru оказалось видео свидетельского показания по делу банды сутенеров. Братьев Колосовых обвиняют в разбоях, грабежах и присвоении чужих бизнес-активов. Бывшая работница фирмы, которую организовали Колосовы, рассказала, что боится за свою жизнь.

Оксане [имя изменено] 30 лет. Она несколько лет работала на обвиняемого в организации проституции Александра Колосова и не раз была свидетелем жестокого обращения с работницами сферы интим-услуг.

Ее откровенный рассказ попал на видео. Тихим голосом она говорит о том, как наказывали девушек, которые пытались уйти из фирмы или не выходили на работу. Саму героиню Александр избивал и угрожал убить. По ее словам, Колосов-младший очень любил деньги и забирал половину от любой суммы за их услуги.

— Если ты не выходишь на работу, Александр мог поднять руку. Одну девочку избил, потом в лес вывез и волосы облил смолой, ей пришлось наголо подстричься. А все из-за того, что она хотела из фирмы уйти. Другая девочка упала с 9-го этажа, оставила 6-летнего ребенка. Она ушла из фирмы и покончила с собой, боялась, что он ее найдет, — рассказывает Оксана.

После задержания банды в марте этого года Оксана и другие девушки дали свои показания против братьев Колосовых. Их признали потерпевшими, однако теперь они боятся, что при выборе меры пресечения Александра могут отпустить под домашний арест. Когда братьев взяли под стражу, угрозы перестали поступать девушкам и они вздохнули спокойно, но на следующей неделе установленный судом срок содержания под стражей истекает.

— У меня трое детей, и я боюсь за свою жизнь. Саша — он очень жадный и агрессивный человек. Его деньги просто с ума сводят. Он всех девочек бил, просто избивал, девочки боялись его. Он всегда находил [тех, кто от него ушел]. Я давала показания и теперь боюсь, что его отпустят и он может приехать ко мне и что-нибудь сделать. Это очень агрессивный человек. Я очень сильно боюсь, что его отпустят, потому что он все равно найдет, — говорит на видео Оксана.

Лидеров банды сутенеров Александра и Андрея Колосовых задержали ночью 19 марта во время полицейской спецоперации. Их обвинили в вымогательстве, грабежах и организации проституции.

Колосовы должны были находиться в СИЗО до 31 августа. Однако старший брат Андрей, изначально взявший вину на себя, но потом заявивший о сотрудничестве со следствием, покончил с собой в СИЗО при странных обстоятельствах.