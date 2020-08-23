Навального отравили "новичком"? Версии — от ядовитых грибов до диабетической комы

Спровоцировать кому при метаболических нарушениях могли как физические нагрузки, так и стресс или нервные переживания, считают эксперты. Алексей Навальный, находясь под подпиской о невыезде, разъезжал по Сибири.

Алексей Навальный экстренно госпитализирован в Омске. Что случилось с ним по дороге из Томска

Причины, по которым блогер Алексей Навальный утром 20 августа оказался в больнице и впал в кому, до сих пор остаются неясными. Но версий произошедшего с каждым часом всё больше. Среди них — и неизвестный яд, и последствия приема антидепрессантов, и даже отравление грибами. Ряд специалистов, как выяснили «Известия», выдвинули версии о диабетической коме и проблемах с мозговым кровообращением.

Предполагается, что диагноз врачи объявят в ближайшее время — после завершения всех необходимых исследований. Напомним, что сейчас Алексей Навальный находится в клинике Берлина, где ему проводят полную диагностику. В Германию из Омска его перевезли самолетом 22 августа.

Что случилось с навальным

Утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. ЧП произошло сразу после взлета.

— Бортпроводники сразу же сообщили об этом командиру воздушного судна, и он принял решение о посадке в ближайшем аэропорту, — сообщили в авиакомпании S7. — На борту Алексей ничего не ел и не пил.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где блогера госпитализировали в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1. Через несколько часов появилось сообщение, что он находится в коме. Соратники Алексея Навального утверждают, что он был отравлен, — по их мнению, ему могли подмешать яд в чай в кофейне аэропорта. Однако подтверждений этой версии пока нет.

Состояние пациента тяжелое, но стабильное, он подключен к аппарату ИВЛ, сообщил заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко. Отравление рассматривается только как одна из возможных версий, добавил он.

Также известно, что медики не выявили у блогера признаков инфаркта, инсульта и инфекций, об этом заявили в пресс-службе минздрава Омской области.

По данным «Известий», пока врачи не нашли в организме Алексея Навального никаких ядов, лекарств или наркотиков. При этом источники редакции утверждают, что накануне у блогера случилось диспептическое расстройство: он нерегулярно питался, ел на ходу некачественную пищу. Сам Навальный расценил это как дискомфорт, продолжавшийся несколько суток, и за медицинской помощью не обращался. Также есть сведения, что у блогера выявлена гипергликемия (повышенный уровень сахара в крови), добавляют источники.

Сахар и ацетон

После проведения лабораторных исследований действительно выяснилось, что у Алексея Навального превышены показатели уровня сахара в крови — 10,8 ммоль на литр (при норме 4–7). Кроме того, у пациента был до уровня «++++» превышен уровень ацетона в моче (поводом для госпитализации считается значение «+++»). По результатам ЭКГ у блогера выявлены метаболические изменения в миокарде.

Повышение уровня ацетона и сахара в крови, а также метаболические изменения в миокарде могут говорить о возможной диабетической коме, сказал «Известиям» эксперт по оказанию скорой медицинской помощи.

— Это очень похоже на дисрегулированный диабет, особенно если он в последний месяц не занимался своей болезнью, — считает он.

Спровоцировать кому при таких метаболических нарушениях могли как физические нагрузки, так и стресс или нервные переживания, добавил эксперт.

Судя по результатам исследований, речь может идти о сахарном диабете первого типа, отметил и врач-эндокринолог Алексей Калинчев. Также можно предположить, что накануне пациент мало ел и употреблял спиртное.

Градус повышается

По информации некоторых источников, в больницу Алексей Навальный поступил с 0,2 промилле алкоголя в крови. По неподтвержденным данным, блогер до двух часов ночи выпивал в селе Кафтанчиково под Томском.

Алексей Навальный действительно был в этом селе и купался в реке Томь, но алкоголя не употреблял, заявила в четверг глава его штаба в Томске Ксения Фадеева. Местные власти версию с выпивкой тоже не поддерживают.

— У нас в селе Кафтанчиково только одно заведение вроде столовой, которое закрыто с марта. Поэтому где Алексей Навальный мог у нас в селе выпивать, а тем более до двух часов ночи, большой вопрос, — сказал «Известиям» глава администрации Заречного сельского поселения (село Кафтанчиково) Анатолий Кочетков.

Впрочем, употребление исключительно спиртного (даже самогона) накануне вечером не могло вызвать такое состояние утром, уверен психиатр-нарколог Александр Ковтун. Суррогатный алкоголь вызывает отравление непосредственно в момент, когда его принимают, пояснил он. В сочетании с медикаментами такой эффект тоже маловероятен, уверен специалист.

Другие варианты

Источники «Известий» в медицинских кругах сообщили, что омские врачи провели телемедицинскую конференцию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, в ходе которой обсуждалось состояние Алексея Навального. Они предположили, что результаты анализов могут свидетельствовать о токсическом воздействии «преимущественно синаптического уровня», уточнили собеседники «Известий». Речь о средствах, влияющих на работу нервной системы, — возможно, антидепрессантах.

В свою очередь, доктор химических наук Леонид Ринк, один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», уверен, что речь в этом случае идет о бытовом отравлении.

— Это могут быть и грибочки, и что-то другое, рассуждать пока рано, — сказал эксперт.

Специалист по оказанию экстренной медицинской помощи, пожелавший остаться неизвестным, напротив, считает, что на отравление произошедшее не похоже.

— Это может быть тромбоз магистральных сосудов головного мозга, который в течение нескольких минут может привести к тому, что человек впадет в кому, — сказал эксперт. — А в токсикологическом отделении Навальный оказался, так как там есть всё необходимое для оказания экстренной помощи.

Правовые нюансы



В отделение больницы, где находится Алексей Навальный, уже приезжали сотрудники полиции и Следственного комитета. «Известия» направили запрос в СК с просьбой сообщить, возможно ли возбуждение по факту произошедшего уголовного дела и при каких обстоятельствах.

Стоит отметить, что с 17 июля Алексей Навальный находится под подпиской о невыезде и не может покидать Москву. Блогер проходит по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Дело возбудили после того, как Навальный назвал «продажными холуями» героев агитационного ролика канала RT о поправках к Конституции.

Теперь, учитывая поездки по сибирским городам, суд по ходатайству следователя может изменить меру пресечения для Навального на более строгую.