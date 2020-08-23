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COVID-19 подозревают у 50 человек, еще 22 ждут результатов теста в Бердске на 23 августа

13:35 23.08.2020 Фото: pexels.com
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Среди бердчан с неподтвержденным диагнозом 14 детей. Всего коронавирус выявили у 236 горожан, выписался после выздоровления 231 пациент из Бердска.

COVID 19 подозревают у 50 человек, еще 22 ждут результатов теста в Бердске на 23 августа
Одного ковид-положительного выявили за сутки на 23 августа в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
COVID 19 подозревают у 50 человек, еще 22 ждут результатов теста в Бердске на 23 августа

Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августаCOVID-19 подозревают у 50 человек, еще 22 ждут результатов теста в Бердске на 23 августаЕщё 1921 новостей

По данным оперативного штаба, на 23 августа в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 50 жителя города, из них детей - 14.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 50 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались 231 пациент. Но за сутки взято еще тестов на коронавирусную инфекцию у 22 бердчан.

На утро воскресенья, 23 августа, выявили одного нового пациента с положительным COVID-19, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Всего в Бердске официально зарегистрировано 236 случаев заболевания.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", предыдущие два дня новых зараженных не обнаруживали в Бердске.

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