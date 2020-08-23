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Бобер попал в капкан. Его спасение на видео попало в Новосибирске

13:56 23.08.2020 Фото: Скриншот с видео МАСС
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Бобер строил плотину на реке Зырянке. Оперативники МАСС вытащили лапу животного из ловушки, после чего тот убежал в лес.

Бобер попал в капкан. Его спасение на видео попало в Новосибирске
Спасатели Новосибирска освободили бобра, попавшего в капкан

Бобер строил плотину на реке Зырянке, но попал в капкан. Его заметили полицейские и позвонили спасателям. Оперативники МАСС вытащили лапу животного из ловушки, после чего бобер убежал в лес. Это произошло 22 августа.

В субботу, в 17:11 на пульт дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступил звонок от полицейских Советского района Новосибирска. По их словам, возле ул. Золотодолинской на реке Зырянке бобер попал в капкан. Он строил там плотину, но угодил в ловушку. По всей видимости, кто-то в этих местах занимается охотничьим промыслом.

Спасатели отправили оперативный экипаж для спасения бобра. Специалисты МАСС разведали обстановку и нашли пострадавшего. «Он помер», — предположил один из спасателей во время разведки. «Да нет, дышит. Вымотался и устал», — возразил ему напарник.

Оперативники вытащили лапу животного из капкана. Бобер не растерялся и быстро скрылся в лесу. В 19:45 спасатели отрапортовали о завершении спасательной миссии.

Сотрудники МАСС напоминают: если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия — об этом нужно незамедлительно сообщить по телефонам: 231-06-49 или 112.

Как спасали бобра — смотрите в этом видео:

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От редакции

На кого ставили капкан в лесу?

Аноним, 23 августа 2020 14:44
Бобр, вообще-то...

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