23.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России

14:18 23.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Вместе с тем, почти половина учеников стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата.

Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, опубликовал RT.
Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

Так, согласно данным опроса, почти половина школьников (49%) стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.

Кроме того, 20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным, — при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.

Также, согласно данным опроса, главными достоинствами очного обучения большинство школьников (30%) назвали то, что учителя лучше объясняли материал. 29% опрошенных отметили важность живого общения с одноклассниками и 11% — живого общения с учителями.

При этом самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъёмов (25%), а также невозможность учиться в своём темпе (17%).

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы оцениваете дистанционное обучение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
16:00 23-08-2020
Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине
15:49 23-08-2020
Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине
БердскДолги банкрота "Мастер и К" отдает компания «Убертюре» в Бердске
15:34 23-08-2020
Долги банкрота
Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
15:25 23-08-2020
Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
15:14 23-08-2020
Почти 1 млн заразившихся COVID-19 выявили в России: еще 4852 за сутки на 23 августа
БердскПилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
14:59 23-08-2020
Пилот с 5-этажку появился в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
14:49 23-08-2020
Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске
14:29 23-08-2020
Погибшим 49-и при штурме Грозного в первую чеченскую войну открыл мемориальную доску губернатор в Новосибирске
Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
14:18 23-08-2020
Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России
Распознать лицо под маской и закрыть вход ковидным способна новая пропускная система 1
14:06 23-08-2020
Распознать лицо под маской и закрыть вход ковидным способна новая пропускная система