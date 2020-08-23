Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России

Вместе с тем, почти половина учеников стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата.

Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, опубликовал RT.

Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение

Так, согласно данным опроса, почти половина школьников (49%) стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.

Кроме того, 20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным, — при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.

Также, согласно данным опроса, главными достоинствами очного обучения большинство школьников (30%) назвали то, что учителя лучше объясняли материал. 29% опрошенных отметили важность живого общения с одноклассниками и 11% — живого общения с учителями.

При этом самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъёмов (25%), а также невозможность учиться в своём темпе (17%).

В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.