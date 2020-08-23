Учиться дистанционно хочет каждый пятый школьник в России

Российские школьники рассказали, какой формат обучения они бы предпочли. Результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skysmart, опубликовал RT.
Каждый пятый школьник высказался за частично дистанционное обучение
Так, согласно данным опроса, почти половина школьников (49%) стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата. Противоположное мнение высказали 24% опрошенных, а 27% затруднились с ответом.
Кроме того, 20% школьников считают, что обучение должно быть наполовину дистанционным, — при условии, что цифровые инструменты будут исправно работать, а все ученики будут обеспечены компьютерами и доступом в интернет.
Также, согласно данным опроса, главными достоинствами очного обучения большинство школьников (30%) назвали то, что учителя лучше объясняли материал. 29% опрошенных отметили важность живого общения с одноклассниками и 11% — живого общения с учителями.
При этом самым некомфортным в традиционном обучении школьники назвали необходимость ранних подъёмов (25%), а также невозможность учиться в своём темпе (17%).
В опросе приняли участие 1,3 тыс. респондентов.