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Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске

14:49 23.08.2020 Фото: mil.ru.
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Военные из нескольких стран ознакомились с российским оружием и боевой техникой в Новосибирском командном училище.

Иностранные разведчики проникли на объект Минобороны в Новосибирске
Иностранные разведчики в НВВКУ

Разведчиков Китая, Белоруссии и других стран пустили в Новосибирское командное училище (НВВКУ). Там они познакомились с образцами военной техники и оружия.

Начальник НВВКУ Сергей Марковчин провел экскурсию для иностранных разведчиков, сообщили в пресс-центре армейских международных игр.

«Участникам международных соревнований рассказали об истории образования училища, подвигах Героев-выпускников. Также иностранные разведчики ознакомились с экспозициями музея учебного учреждения, посетили парк военной техники, где им была предоставлена возможность познакомиться с военной техникой, различными видами стрелкового вооружения», - сообщили в Минобороны.

Разведчики прибыли в Новосибирск для участия в конкурсе «Отличники войсковой разведки». Среди участников заявлены разведчики из России, Китая, Белоруссии, Лаоса, Конго, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии.

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