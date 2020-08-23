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Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?

15:25 23.08.2020 Фото: freeimages.com
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Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере.

Какое наказание за нелегальный техосмотр авто приготовило МВД?
В МВД рассказали, какое наказание грозит за нелегальный техосмотр

Незаконный техосмотр, организованный группой злоумышленников, повлечет за собой наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, следует из обновленной статьи 171 Уголовного кодекса.

Поправки предусматривают наказание за проведение техосмотра без аккредитации.

"Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере", — пояснили РИА Новости в МВД.

Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания до шести месяцев ареста.

Вторая часть той же статьи применяется, когда преступление совершено организованной группой. И в этом случае суд вправе назначить наказание до пяти лет лишения свободы.

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