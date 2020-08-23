Выжила пара кроликов: Задохнулись десятки животных на пожаре в зоомагазине

В помещении всё было обшито пластиком. Среди людей никто не пострадал.

Пожар в зоомагазине произошёл в Кунгуре Пермского края рано утром 23 августа

Пожар в зоомагазине произошёл в Кунгуре Пермского края рано утром 23 августа. Как сообщает кунгурская служба спасения, загорелся магазин по улице Воровского. На место выехали спасатели ГОР 4, пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города Кунгура. Спасатели оказывали помощь пожарным в ликвидации пожара.

Как рассказали «АиФ-Прикамье» в кунгурской службе спасения, среди людей никто не пострадал. А вот из животных почти никто не выжил.

«Почти все задохнулись, выжили только пара кроликов. В помещении всё было обшито пластиком», – пояснили в службе спасения.