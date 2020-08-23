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Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?

16:00 23.08.2020 Фото: pexels
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Рекомендации содержатся в информационном бюллетене, подготовленном ВОЗ и Детским фондом ООН в преддверии начала учебного года.

Маска мешает учебе: В каком возрасте ее можно надевать детям?
С какого возраста нужно носить защитные маски

Детям до пяти лет носить маски в связи с пандемией COVID-19 не нужно, - такие рекомендации содержатся в информационном бюллетене, подготовленном ВОЗ и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в преддверии начала учебного года. Сообщение опубликовано на сайте ВОЗ.

"От детей в возрасте 5 лет и младше не следует требовать ношения масок. Это основано на безопасности и общих интересах ребенка, а также на способности использовать маску надлежащим способом при минимальной помощи", - говорится в рекомендациях.

Дети от 6 до 11 лет могут надевать маску в случаях, когда это необходимо и под надзором взрослых. Решение принимается в зависимости от конкретной ситуации - прежде всего, уровня распространения вируса. В рекомендациях также предлагается учитывать потенциальное влияние ношения масок на обучение и психосоциальное развитие, а также их доступность, возможность менять и стирать.

Для детей старше 12 лет рекомендации те же, что для взрослых. "ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют детям в возрасте 12 лет и старше носить маску в тех же условиях, что и взрослые, в частности когда они не могут гарантировать соблюдения дистанции не менее 1 метра от других людей, и в районе с широким распространением (вируса)", - сообщается в документе.

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От редакции

Ваши дети носят маски?

Аноним, 23 августа 2020 16:13
"В каком возрасте её можно надевать детям?"
Ни в каком!
Вся эта история с пандемией ковид-19 всего лишь выдумка глобалистов, для того, чтобы еще быстрее приблизить создание Мирового правительства.

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