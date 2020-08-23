Устранят ЧС с фекальным потом за месяц на аварийном коллекторе по ул. Боровой в Бердске

На этом участке случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. ООО «Спецпромстрой» приступило к геологическим изысканиям и на следующей неделе начнет работу по прокладке новой ветки.

На днях начнут работу по прокладке новой ветки коллектора от ул. Рогачева до ул. Павлова методом подземного бурения

Постановлением главы Бердска 13 августа ситуация с веткой канализационного коллектора вдоль улицы Боровой была признана чрезвычайной, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

На этом участке случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Было принято решение заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами, сообщил пресс-центр бердской мэрии 22 августа.

Евгений Шестернин взял ситуацию на личный контроль и провел рабочую встречу на аварийном участке. Замдиректора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко доложил главе, что компания ООО «Спецпромстрой» приступила к геологическим изысканиям и на следующей неделе начнет работу по прокладке новой ветки канализационного коллектора от улицы Рогачева до улицы Павлова методом подземного бурения. По словам Алексеенко, строительные работы закончатся в течении 30 дней.

Шестернин поручил Алексеенко оперативно решать проблему со стоками у дома №9 в Микрорайоне. Также глава обязал информировать старших по домам о ходе работ и обеспечить безопасность.

Из-за проблем с подпорами канализации затапливает подвал дома №9 Микрорайона. Евгений Шестернин после рабочей встречи проконтролировал откачку стоков и сказал члену совета дома Валентине Григорьевой, что через месяц проблема решится.