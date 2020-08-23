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Устранят ЧС с фекальным потом за месяц на аварийном коллекторе по ул. Боровой в Бердске

16:27 23.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На этом участке случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. ООО «Спецпромстрой» приступило к геологическим изысканиям и на следующей неделе начнет работу по прокладке новой ветки.

Устранят ЧС с фекальным потом за месяц на аварийном коллекторе по ул. Боровой в Бердске
На днях начнут работу по прокладке новой ветки коллектора от ул. Рогачева до ул. Павлова методом подземного бурения

Постановлением главы Бердска 13 августа ситуация с веткой канализационного коллектора вдоль улицы Боровой была признана чрезвычайной, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

На этом участке случилась просадка грунта и колодцев, бетонный внутриквартальный коллектор начал разрушаться. Было принято решение заменить ветку, чтобы ликвидировать проблему с подпорами, сообщил пресс-центр бердской мэрии 22 августа.

Евгений Шестернин взял ситуацию на личный контроль и провел рабочую встречу на аварийном участке. Замдиректора Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко доложил главе, что компания ООО «Спецпромстрой» приступила к геологическим изысканиям и на следующей неделе начнет работу по прокладке новой ветки канализационного коллектора от улицы Рогачева до улицы Павлова методом подземного бурения. По словам Алексеенко, строительные работы закончатся в течении 30 дней.

Шестернин поручил Алексеенко оперативно решать проблему со стоками у дома №9 в Микрорайоне. Также глава обязал информировать старших по домам о ходе работ и обеспечить безопасность.

Из-за проблем с подпорами канализации затапливает подвал дома №9 Микрорайона. Евгений Шестернин после рабочей встречи проконтролировал откачку стоков и сказал члену совета дома Валентине Григорьевой, что через месяц проблема решится.

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От редакции

Коллектор сгнил от старости?

Гость, 23 августа 2020 17:30
,,с фекальным ПОТОМ,,. Это как нужно потеть - исходя на говно? Хотя бы раз можно без ошибок?

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