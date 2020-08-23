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Лечатся 1533 пациента от COVID-19 в ковидных госпиталях Новосибирской области

17:10 23.08.2020 Фото: Nso.ru
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1043 взрослых пациента лежат в стационарах Новосибирска, 467 - в районных больницах. Госпитализировали 23 ребенка. 34 858 человек сняты с медицинского наблюдения.

Лечатся 1533 пациента от COVID 19 в ковидных госпиталях Новосибирской области
Выявили 50 новых зараженных COVID-19 за сутки на 23 августа в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Лечатся 1533 пациента от COVID 19 в ковидных госпиталях Новосибирской области

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По данным оперативного штаба, на утро 23 августа в регионе выявили 10 978 случаев COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 665 детей. 9 676 человек выписаны с выздоровлением (+42 за сутки), сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Скончался один пациент: мужчина в возрасте 77 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 339 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 12 пациентов.

Госпитализированы 23 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 043.

В больницы районов области госпитализированы 467 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области проведено 391 806 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 474 жителя региона, 34 858 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за предыдущие сутки жертвами коронавируса стали трое жителей Новосибирской области.

В Бердске за последние 24 часа выявили одного зараженного COVID-19. Таким образом всего в городе диагноз "коронавирусная инфекция" поставили 236 бердчанам, сообщал "Курьер. Среда. Бердск"

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