В тяжелом состоянии с коронавирусом попала в больницу Юлия Тимошенко

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Бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, сообщила в воскресенье её пресс-секретарь Марина Сорока.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, однако данная информация никем не подтверждалась.
"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в своем Facebook.