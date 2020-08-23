В тяжелом состоянии с коронавирусом попала в больницу Юлия Тимошенко

Информации о болезни лидера парламентской фракции "Батькивщина" сообщила ее пресс-секретарь: "Да, к сожалению, это правда. Температура до 39. Борется".

Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом

Бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, сообщила в воскресенье её пресс-секретарь Марина Сорока.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией, однако данная информация никем не подтверждалась.

"Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", - написала Сорока в своем Facebook.