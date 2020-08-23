Розыск: Украли телефон за 54 000 рублей два грабителя в масках в салоне "Билайн" Бердска

Два молодых человека попросили продавца в павильоне на остановке "Старый универмаг" посмотреть сотовый и бросились врассыпную. Полицейским не удалось по горячим следам задержать преступников.

Полиция предполагает, что именно этот мужчина убежал с дорогим телефоном

Вечером в субботу полицейские Бердска бросили все силы на поиск двух преступников, которые ограбили салон связи "Белайн", торгующий сотовыми телефонами. Но найти сбежавших молодых людей не удалось.

Сообщение о краже в бердский отдел МВД поступило 22 августа около 20.00 - совершен грабеж в магазине сотовой связи на остановке "Старый универмаг".

Двое молодых людей зашли в салон и попросили у продавца посмотреть сотовый телефон стоимостью 54 000 рублей. Внезапно они бросились наутек вместе с телефоном в разные стороны.

Полицейские обследовали все окрестные дворы, привокзальную территорию, но безуспешно. Хотя продавцы салона сотовой связи и свидетели описали грабителей. Кроме того, их зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Приметы грабителей предоставил отдел уголовного розыска бердской полиции.

Первый: Возраст 20-23, рост 170-180 см, худощавый, серые спортивные штаны, красная футболка с белой вставкой, кепка серая, медицинская маска.

Второй: Возраст 20-23, рост 170-180 см, худощавый, был одет во все темное: темные штаны, футболка, кепка, медицинская маска.

Отдел уголовного розыска отдела МВД России по г. Бердску просит откликнутся тех, кто был очевидцем происшествия или может знать о местонахождении подозреваемых в грабеже. Звоните по те. 8-951-393-44-47, либо в дежурную часть - 3-00-23. Анонимность гарантируется.