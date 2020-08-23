Отсудил 742 000 евро у Mercedes-Benz россиянин за неисправный лимузин Maybach 62S

У автомобиля на скорости свыше 40 км в час зеркала складывались в обратном направлении, были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской. Но в концерне не посчитали проблемы серьезными. Тогда автомобилист пошел в суд.

Maybach 62S стоит примерно 18-20 млн рублей в зависимости от комплекстации

Россиянин отсудил у компании "Мерседес-Бенц РУС" 742 тысячи евро за неисправный лимузин Maybach 62S, сообщает speedme.ru. Это примерно 55 млн рублей. В то время как стоимость автомобиля составляет примерно 18-20 млн рублей.

Отмечается, что в 2012 году одна из фирм оформила иномарку в лизинг, но у машины тут же начали проявляться дефекты. В частности, у автомобиля на скорости свыше 40 километров в час зеркала стали складываться в обратном направлении, а также были проблемы с системой климат-контроля и пневмоподвеской.

Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными. После этого владелец авто подал иск к компании.

Разбирательство длилось шесть лет, и после ряда экспертиз, которые подтвердили заводские дефекты, суд обязал выплатить потерпевшей стороне компенсацию.