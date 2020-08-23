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Статус "гостя канцлера" присвоила Навальному Германия

18:04 23.08.2020 Фото: Википедии
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Это "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить оппозиционеру максимальную полицейскую защиту.

Статус гостя канцлера присвоила Навальному Германия
Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера"

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера", сообщил телеканал ZDF со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным канала, присвоение этого статуса — "бюрократическая хитрость", позволяющая предоставить блогеру максимальную полицейскую защиту.
"То, что он не является государственным деятелем, здесь не играет никакой роли", — отметил корреспондент ZDF Тео Колл.

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо во время полета, после посадки его экстренно госпитализировали. Состояние пациента оценили как тяжелое, он находится в коме.

Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Они считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. В субботу утром частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.

Пациента доставили в клинику "Шарите", вокруг которой выставили полицейское оцепление. Ожидается, что немецкие специалисты сделают заявление по состоянию Навального в понедельник.

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От редакции

Навальный под надежной защитой?

Аноним, 23 августа 2020 20:24
Основной вопрос, который надо задавать - почему омские медики не позволяли сразу передать Навального немецким медикам, при том что состояние его позволяло это сделать.
Аноним, 23 августа 2020 20:43
Немецкие медики с самого прилета находились вместе с Навальным.
Аноним, 23 августа 2020 20:44
Лечение Навального в клинике "Шарите" обойдется в 1500 евро в сутки.

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