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Бензовоз-перевертыш перекрыл трассу "Иртыш" и попал на видео в Новосибирской области

18:17 23.08.2020 Фото: АСТ-54
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Цистерна оторвалась от тягача, который улетел в кювет. Водитель бензовоза, скорее всего, просто не справился с управлением на мокрой дороге. Он не пострадал, разлива топлива тоже нет.

Бензовоз перевертыш перекрыл трассу Иртыш и попал на видео в Новосибирской области
Опрокинувшийся бензовоз перекрыл трассу в Новосибирской области

ЧП произошло сегодня, 23 августа, около 14 часов на федеральной трассе «Иртыш» (Р-254) в Убинском районе Новосибирской области. Цистерна бензовоза оторвалась от тягача и развернулась поперек дороги, а сам тягач после этого улетел в кювет.

По словам очевидцев, водитель бензовоза, скорее всего, просто не справился с управлением на мокрой дороге, передает АСТ. Он не пострадал, разлива топлива тоже нет, так что самым неприятным последствием аварии стала пробка: водители пытаются объехать место ДТП по обочине, уже собралась длинная очередь грузовых фур.

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