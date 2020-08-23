Топит ли весной овощехранилище рядом с Лунной сказкой (16-этажка)

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мася:

Добрый день. Дачный сезон заканчивается. Овощи скоро собирать.Хочу приобрести овощехранилище. Хочу спросить у собственников овощехранилище рядом с \"Лунной сказкой\" 16-этажкой. Боюсь про гадать и купить сырую ячейку. Скажите, пожалуйста. Топит ли там весной таявший снег? Благодарю за отклик.