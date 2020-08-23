В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мася:
Добрый день. Дачный сезон заканчивается. Овощи скоро собирать.Хочу приобрести овощехранилище. Хочу спросить у собственников овощехранилище рядом с \"Лунной сказкой\" 16-этажкой. Боюсь про гадать и купить сырую ячейку. Скажите, пожалуйста. Топит ли там весной таявший снег? Благодарю за отклик.
Топит ли весной овощехранилище рядом с Лунной сказкой (16-этажка)
20:18 23.08.2020
Дачный сезон заканчивается. Овощи скоро собирать.Хочу приобрести овощехранилище.
В рубрику "Сообщи свои новости" написала Мася:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Топит?
Топит ли весной овощехранилище рядом с Лунной сказкой (16-этажка)
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