С автоматом в руках прилетел Лукашенко в Минск. Идет многотысячный митинг протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко час назад прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция, сообщил в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Ранее корреспонденты РИА Новости увидели, как на территории резиденции приземлился президентский вертолет.
"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости", - говорится в сообщении.
Ранее оппозиция, протестовавшая возле стелы "Минск – город-герой", направилась в сторону резиденции Лукашенко – Дворцу Независимости, однако движение ей перегородили ОМОН и спецтехника.