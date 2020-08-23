С автоматом в руках прилетел Лукашенко в Минск. Идет многотысячный митинг протеста

Лукашенко с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко час назад прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция, сообщил в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Ранее корреспонденты РИА Новости увидели, как на территории резиденции приземлился президентский вертолет.

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости", - говорится в сообщении.



Канал также публикует видео, на котором Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках. При этом у автомата нет магазина.Ранее оппозиция, протестовавшая возле стелы "Минск – город-герой", направилась в сторону резиденции Лукашенко – Дворцу Независимости, однако движение ей перегородили ОМОН и спецтехника.