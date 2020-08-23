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С автоматом в руках прилетел Лукашенко в Минск. Идет многотысячный митинг протеста

23:58 23.08.2020 Фото: https://t.me/pul_1/1375
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Протестовавшая возле стелы "Минск – город-герой", направилась в сторону резиденции Лукашенко – Дворцу Независимости

С автоматом в руках прилетел Лукашенко в Минск. Идет многотысячный митинг протеста
Лукашенко с автоматом в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко час назад прилетел во Дворец Независимости, рядом с которым протестует оппозиция, сообщил в воскресенье близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Ранее корреспонденты РИА Новости увидели, как на территории резиденции приземлился президентский вертолет.
"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости", - говорится в сообщении.

Канал также публикует видео, на котором Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках. При этом у автомата нет магазина.
Ранее оппозиция, протестовавшая возле стелы "Минск – город-герой", направилась в сторону резиденции Лукашенко – Дворцу Независимости, однако движение ей перегородили ОМОН и спецтехника.

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От редакции

Прогнозы?

Поросёнок Пётр, 24 августа 2020 01:23
Судя по последним видео, Лукашенко действительно сошёл с ума, это даже не диагностируемая у него мозаичная психопатия, это на много хуже, он даже своего сына Колю нарядил в спецназовца с автоматом. Паникующий диктатор, окружённый автоматчиками в бронежилетах, да, именно так выглядит лидер страны победивший на выборах с результатом 80%.

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