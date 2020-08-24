24.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников

10:26 24.08.2020
82

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.

Предприятию (пищевое производство) в связи с расширением СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• изготовитель творога и замесов
• дозировщик

• наладчик-оператор оборудования
• оператор-упаковщик
• подсобный рабочий
• лаборант хим.анализов
• мастер цеха
• оператор 1С
• уборщик производственных помещений
• повар
• грузчик

Работа сменная, обучение. Достойная оплата труда, своевременная выплата
заработной платы. Соцпакет, питание, доставка.
(г. Искитим, г. Бердск, г. Новосибирск "Речной вокзал"), форменная одежда.
г.Бердск, ул.Барнаульскаая, 8/1, т.8 (38341) 5-81-65

Мнение читателей
36
40
1
5
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией жители Литвы
11:15 24-08-2020
Встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусской оппозицией жители Литвы
К кому могут явиться умершие души на Евпатия Коловрата 24 августа 2020 года? Что точно нельзя делать сегодня
11:09 24-08-2020
К кому могут явиться умершие души на Евпатия Коловрата 24 августа 2020 года? Что точно нельзя делать сегодня
БердскНет заболевших COVID-19 за сутки на 24 августа в Бердске. Зараженных - 236
11:04 24-08-2020
Нет заболевших COVID-19 за сутки на 24 августа в Бердске. Зараженных - 236
Голод "библейских масштабов" предрек в мире Дэвид Бисли
11:00 24-08-2020
Голод
Подробный гороскоп от Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
11:00 24-08-2020
Подробный гороскоп от Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
24 августа - День святого Варфоломея: История и традиции католического праздника
10:50 24-08-2020
24 августа - День святого Варфоломея: История и традиции католического праздника
БердскСлухи о строительстве мечети на земле "афганской" стоянки профанацией и политикой назвал вице-мэр Бердска Захаров
10:50 24-08-2020
Слухи о строительстве мечети на земле
Успение Пресвятой Богородицы в августе 2020: Дата праздника, молитвы и традиции светлого дня
10:47 24-08-2020
Успение Пресвятой Богородицы в августе 2020: Дата праздника, молитвы и традиции светлого дня
Почему у вас могут изъять дачный участок
10:45 24-08-2020
Почему у вас могут изъять дачный участок
Коронавирусными объятьями заражал болезнью незнакомцев мужчина в супермаркете
10:45 24-08-2020
Коронавирусными объятьями заражал болезнью незнакомцев мужчина в супермаркете