24.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Газета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020

17:48 24.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
2 2

С июля мы начинаем выпуск, но пока по сокращенному варианту. В августе номер выйдет 26 числа.

Газета Курьер.Среда.Бердск возобновила выпуск с 29 июля 2020
Газета "Курьер.Среда.Бердск" возобновила выпуск с 29 июля 2020. Покупайте свежий номер!

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостанавливала выпуск газеты. С июля мы начинли выпуск, но пока по сокращенному варианту. Уже есть график выхода спецвыпусков газеты «Курьер.Среда.Бердск» до конца 2020 года. У нас выйдут номера, посвященные медицине, Конституции и правам граждан, культуре и историческому наследию Бердска.

29 июля 2020 – вышел спецвыпуск о медицине, о борьбе с коронавирусом и различными полезными инструкциями. Так же там раздел о свалке около кладбища Бердска.

Далее график таков: 26 августа, 16 сентября, 7 октября, 28 октября, 18 ноября, 16 декабря.

Если ситуация на рынке рекламы изменится в лучшую сторону, то мы возобновим периодичность выхода на обычную – каждую среду.

Купить газету «Курьер.Среда.Бердск» 29 июля 2020 года вы сможете в тех же точках: киосках печати, магазинах сети «Продсиб», в редакции.

Приглашаем наших партнеров разместить рекламу в спецвыпуске 26 августа. Тем самым вы поможете команде нашей редакции оставаться на плаву.

Мнение читателей
1
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Купите номер "Курьер.Среда.Бердск" - поддержите газету.

Аноним, 05 августа 2020 21:23
Зачем бумажный Курьер? Онлайн версия его отлично заменяет. Я лично больше не собираюсь покупать газету в киосках.
Аноним, 05 августа 2020 21:27
Бумажный Курьер проигрывает онлайн версии тем, что не дает возможности актуальных дискуссий по важным темам. Так просто перепечатки старых материалов. Тот высказался, другой что-то сказал, а самому читателю и добавить нечего. Нет, не нужен бумажный вариант вообще!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дело Навального о клевете на фронтовика приостановили из-за болезни
20:26 24-08-2020
Дело Навального о клевете на фронтовика приостановили из-за болезни
БердскОтремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
20:12 24-08-2020
Отремонтировать школу №8 приказал после проверки мэр Бердска
Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
19:59 24-08-2020
Ефремов снова взял в защитники адвоката Пашаева: верит в его версию
Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области 1
19:50 24-08-2020
Деньги на дезсредства от коронавируса для многоквартирников даст УК бюджет Новосибирской области
Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти
19:40 24-08-2020
Скончался на 76-м году жизни Юрий Нестеров, бывший замглавы администрации Новосибирской обаасти
Выплату 10 000 рублей "на школу" сделать обязательной и ежегодной хотят в Госдуме
19:30 24-08-2020
Выплату 10 000 рублей
Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец
19:19 24-08-2020
Фотосессию с голой 11-летней дочерью устроил на пляже 56-летний отец
Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко
19:11 24-08-2020
Уволить поддерживающих протесты учителей требует Лукашенко
Безработицу Путин считает главной проблемой России 1
19:00 24-08-2020
Безработицу Путин считает главной проблемой России
Невиновность Ефремова "доказал" скандальный Джигурда
18:50 24-08-2020
Невиновность Ефремова