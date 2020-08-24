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Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия

21:15 24.08.2020 Фото: pixabay.com
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В середине августа стало известно сразу о нескольких новшествах, которые касаются пособий на детей. В частности, к 1 сентября. Как меняется порядок выплат и что нужно сделать, чтобы их получить.

Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия
Опережающая выплата к 1 сентября и повышенные пособия. Сколько денег теперь могут получить родители за детей
Сюжет: Все пособия Путина
Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособия

Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?Выплата к 1 сентября: Сколько денег получат родители за детей и повышенные пособияЕщё 273 новостей

В середине августа стало известно сразу о нескольких новшествах, которые касаются пособий на детей. В частности, к 1 сентября. Как меняется порядок выплат и что нужно сделать, чтобы их получить.
На сколько могут вырасти пособия на детей

Министерство труда и социальной защиты сейчас готовит проект о дифференцированном пособии на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это связано с тем, что после получения выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума. Теперь Минтруд вместе с регионами рассчитывает количество семей, которые нуждаются в выплате увеличенных пособий.

С 1 июня размер пособий на детей 3–7 лет в среднем по России составляет половину регионального прожиточного минимума ребёнка. В среднем это 5,5 тысячи рублей. В Минтруде рассматривают возможность увеличить его для нуждающихся семей до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

Пока проект находится в стадии разработки и может быть принят к 1 января 2021 года. Впрочем, различные формы социальной поддержки семей с детьми есть уже сейчас. В том числе они касаются выплат к 1 сентября.
Как будут выплачивать пособия к 1 сентября

12 августа стало известно, что к началу нового учебного года жители Московской области получат так называемую опережающую выплату детского пособия. Это значит, что сейчас его выдадут сразу за два месяца: август и сентябрь. С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства социального развития региона.

В ведомстве пояснили, что после опережающей выплаты следующее детское пособие родители получат уже в октябре. Напомним, что размер стандартного ежемесячного пособия зависит от региона. В Подмосковье сейчас установлены такие выплаты: на детей до полутора лет — 2296 рублей, от полутора до трёх лет — 4376 рублей, от трёх до семи лет — 1148 рублей, от семи и старше — 576 рублей.

Не все родители знают, что имеют право на компенсационные выплаты. В Москве, например, есть целый ряд мер поддержки для многодетных семей.

В частности, они имеют право на компенсационные выплаты за школьную форму, которые можно получить на каждого ребёнка. Даже если он учится не только в школе, но и в колледже.

— Право семьи на выплату определяется на 1 сентября. Компенсацию за покупку школьной формы можно получить один раз в течение учебного года, — гласит официальная информация на сайте мэра Москвы mos.ru.

Какие дополнительные пособия на детей можно получить в августе

В период пандемии семьям были выплачены пособия на детей до трёх лет в размере 5000 рублей. Их выдавали за три месяца: апрель, май, июнь. В июне были выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В июле 10 000 платили на всех детей с момента рождения до 16 лет.

На июньскую выплату нужно было подавать заявление. Она не проводилась автоматически. Соответственно, как поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, если родители заявление не подали, то денег не получили. Июльские пособия назначали автоматически тем, кто уже получил июньскую выплату.

— Те люди, которые ещё не получили эти выплаты, могут обратиться за ними до 1 октября 2020 года, — рассказала Оксана Красовская. — Будет ли выплата в размере 10 000 рублей на детей в связи с пандемией в августе, неизвестно. Пока такого решения принято не было.

Выплаты от ПФР. Особый порядок оформления документов в августе

12 августа Пенсионный фонд сообщил о том, как сейчас оформляют документы и делают выплаты получателям пенсии по потере кормильца, инвалидности и материнский капитал.

— Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение обучения подразумевается по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца, — сообщили в ПФР.

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, который касается и детей. В это время вся процедура оформления документов происходит исключительно на основе данных медицинских учреждений. Инвалиду не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности тоже происходит заочно.

— При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, её срок автоматически продлевается на полгода. То же самое касается и права на пенсию и другие выплаты, — уточняют в ПФР.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в ближайшие месяцы тоже не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Как поясняют в ПФР, если период выплаты истекает до 1 октября, выделение денег продлевается автоматически.

Источник: life.ru

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От редакции

Ждете выплат и пособия?

Аноним, 14 августа 2020 17:08
НВР:
очень ждем выплат
Аноним, 16 августа 2020 01:18
НВР:
Конечно жду нужно собирать детей в школу и в сад.
Ольга, 16 августа 2020 01:25
НВР:
Да,нужно одеть детей к школе и детсад
Аноним, 16 августа 2020 01:55
НВР:
Как подать заявление ? Можно через госуслуги ?
Ольга, 18 августа 2020 12:25
Да
Дина, 16 августа 2020 03:25
Ой как надоело.все ждут ещё по 10 в августе.третью выплату.если все слухи о 2 волне правда,не считаю нужным тратиться на одежду и канц.товары.не я придумала пандемию.будьте добры оплатить.10тысяч копейки по большому счету.и не надо мне писать родила и бла бла.будь добра содержи сама.так и делаю,и кстати одна,но если вопрос стоит ребром.СВОИ ДЕНЬГИ 25ТЫСЯЧ НА ДВОИХ ТРАТИТЬ НЕ СОБИРАЮСЬ.И ПОТОРОПИТЕСЬ.БРЮКИ ЕЩЕ НАДО ШВЕЕ ОТНЕСТИ
Аноним, 16 августа 2020 03:58
НВР:
Очень ждём
Аноним, 16 августа 2020 04:26
НВР:
Жду
Аноним, 16 августа 2020 05:09
НВР:
Да обезательно
Аноним, 16 августа 2020 06:08
НВР:
Да
Аноним, 16 августа 2020 09:28
НВР:
Ничего нового,хоть мы и многодетная семья,под эту выплаты не попадаем.
Аноним, 16 августа 2020 11:56
НВР:
Вот я не пойму от 1 до 7 повышают а если 12 ему то он уже работать должен? Да ему в 12 гораздо больше надо чем в 7 или 5
Аноним, 16 августа 2020 12:09
НВР:
Выплата очень нужна к школе.
Аноним, 16 августа 2020 16:47
НВР:
Жду 10000 на каждого ребенка с 3 до 16.
Аноним, 16 августа 2020 16:49
НВР:
Здравствуйте в Иркутске пособия на детей копеечные почему???.
Аноним, 16 августа 2020 21:51
НВР:
Надеемся
Наталья, 16 августа 2020 21:53
Жду
Елена, 16 августа 2020 21:54
НВР:очень нужна выплата в августе надеемся и ждем
Аноним, 17 августа 2020 09:24
Вы издеваетесь. Пособие к 1 сентября от 3 до 7 лет, у нас детей с 3 лет в школу собирают что-ли? А после 7 лет, когда уже действительно нужны школьные принадлежности 500 руб всего?
Светлана м., 17 августа 2020 15:27
Мы очень ждем эти выплаты.
Аноним, 18 августа 2020 05:58
Сильно уж не ждём я сома одела детей в школу уменя их четверга Троя в школу пойдут .работы нет а грибы есть.вотак и собрала
Аноним, 18 августа 2020 08:54
НВР:
Да ждем
Мария, 18 августа 2020 09:28
Очень долго ждём выплат
Аноним, 18 августа 2020 16:13
НВР:
я опекун, мальчик сирота 9 лет ,пенсионер не работаю, слышала ,что опекунам прибавят к пенсии ,но добавку не вижу ни в июле,ни в августе что делать ,кому положено
Аноним, 18 августа 2020 17:45
Дарогой!.в.путин вы абещали августе третью аплата, десятычи руб. Я мама трое детий. И как мать одиночка.
Юлия, 19 августа 2020 00:13
И кто нибудь уже получил так называемые опережающие выплаты?
Аноним, 19 августа 2020 09:00
НВР:
Да жду
Юлия, 19 августа 2020 10:51
Да не помешала бы такая помощ
Аноним, 20 августа 2020 02:19
НВР:
Да!!!!
Аноним, 20 августа 2020 04:06
НВР:
Очен бы хотели, детей в школу собрать
Аноним, 20 августа 2020 20:41
Ждем будут ли?НВР:
Елена, 20 августа 2020 20:45
Будут ли пособия выплаты к школе до 1 сентября
Елена, 20 августа 2020 20:46
Спасибо)
Елена, 20 августа 2020 20:47
Очень ждём и надеемся
Вованыч, 21 августа 2020 02:32
Детские выплаты и недоверие к городской власти-две вечные темы Курьера.
Аноним, 21 августа 2020 14:57
НВР:
Конечно
Аноним, 24 августа 2020 10:18
здравствуйте вот я попал на карантин в Бишкеке не могу выехать в Россию Могу получить деньги за карантин который я не получала
Аноним, 24 августа 2020 10:23
И тому же я мать-одиночка
Аноним, 24 августа 2020 11:07
НВР:
Да, это будет помощь для того чтобы собрать ребёнка в школу
Аноним, 24 августа 2020 13:54
НВР:
Очень жду
Аноним, 24 августа 2020 16:53
НВР:
Очень ждём.Пособие на детей от 7 лет и выше 576р.даже если его дадут в двойном размере,детей не собрать на эту сумму..смешно.Почему пособие до 7лет 5500 и хотят увеличить до 100%? Мне кажется чем дети старше то им наоборот больше нужно!
Аноним, 24 августа 2020 20:15
НВР:
Очень ждем я мать одиночка тяжело стало доходы упали из-за пандемии
аноним, 24 августа 2020 21:58
Скорее всего нет уже смысла ждать.Никто никому не нужен,выборы прошли.Позор правительству,где просят,а некоторые умоляют о выплатах,а они делают вид что не слышат!!!!!!!!!!!!!!
Оля, 24 августа 2020 23:32
НВР:
Да нет конечно не хотим,гордые.Боимся что чинушам на зарплату не хватит.

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