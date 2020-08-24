Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от Путина

Сегодня уже 20 августа. До 1 сентября остались считанные дни. Родители всей страны ждут, когда им на счета придут по 10 000 рублей на каждого ребенка за август. Эти деньги оказались бы хорошей поддержкой перед началом учебного года, считают российские мамы и папы.
Напомним, в июне и июле 2020 год Владимир Путин распорядился о выплате 10 000 рублей на каждого ребенка в российской семье.Правда, в июне деньги получили все дети от 3 до 16 лет, а в июле - все дети от рождения до 16 лет. Некоторые семьи смогут получить самое огромное пособие в августе.
Но это касается лишь тех семей, которые еще не успели подать заявление на единовременную выплату в начале лета. Это нужно успеть сделать до 30 сентября. В противно случае деньги "сгорят".
Если родители до сих пор не получили выплату за июнь и июль от Владимира Путина, им выплатят дважды по 10 000 рублей за июнь и июль на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет и от 0 до 16 лет. Еще по 15 000 рублей получат семьи с детьми, которым исполнится 3 года до 1 октября.
Существует общие правила, на основании которых можно рассчитывать на президентские выплаты. Это должны быть граждане Российской Федерации, проживающие на территории РФ, чьи дети тоже являются гражданами РФ. Пособие положено и для усыновленных детей. Деньги придут на детей, которые родились после 11 мая 2004 года, но по 30 июня 2020 года.
Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ, ПФР. Для того чтобы заполнить заявление, понадобится СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка, а также реквизиты банковской карты, куда и придут деньги.
Да
Очень жду помощи от в.в.Путина надо собрать двоих в школу работу потеряла после карантина
Да конечно
Да!
Да, конечно.
Все так ждут денег от Путина, как будто он детей наделал...
Да как собрать ребенка в школу если нет денег в чем ему едти ?
Два месяца не работали и не чего не получали,хоть по 10000т платили,а в августе,пошли работать,только за.будет в сентябре,как жить в августе не понятно)))очень нужна эта финансовая поддержка!!!
Надеюсь
Да было бы не плохо даже если не даст всеровно спасиба иму што он есть в нашей стране
Денег
Очен
Очень жду
Да была бы большыя поддержка к школе.
Да ждём ребёнка в школу собрать нужно
Либо пусть снимает все ограничения или пусть платит за свои ошибки
Да очень было бы хорошо детей в школу собрать
Очень ждем.мы верим в него он хороший человек
Да жду.Как раз бы к школе не помешало бы.
Очень, очень, очень сильно жду
Да
Очень!мне 4х детей в школу собирать
Да, жду