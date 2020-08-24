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Общество / Стиль жизни

Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай

21:12 24.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?

Мощные по интуиции знаки Зодиака. Они не от мира сего и обладают настоящим шестым чувством. Их только 3. Узнай
И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики

Природа наделила эти знаки Зодиака великолепным «шестым» чувством. Это сильные интуиты, которые наперед знают, что произойдет.
Астрологи сошлись во мнении, какие знаки Зодиака умеют видеть сквозь строчки и нелинейно мыслить. Эти люди способны угадывать выигрышные номера лотереи и всегда поспевают на свой автобус. В последнюю минуту они успевают свернуть в нужный поворот, сказать точное слово, подать заявку тогда, когда кажется, что все сроки уже вышли.

Им феноменально везет. А все потому, что они наперед знают, что произойдет. Их по жизни ведет развитая интуиция. И не важно, что такое интуиция — способность мозга продумывать наперед все варианты развития событий или мистическое «шестое» чувство, одно из проявлений экстрасенсорики. В любом случае, эти знаки Зодиака обладают способностью видеть наперед.

Кто же эти мощные интуиты по гороскопу? Какие знаки Зодиака способны обманывать саму Судьбу?

№1 Близнецы
Легкие, воздушные, коммуникабельные и социально активные Близнецы очень нуждаются в предугадывании событий. Эти знаки Зодиака вращаются в огромном круге людей, калейдоскоп событий вокруг них поражает многообразием форм. А потому, если бы не феноменальная интуиция, то Близнецов просто болтало бы в социуме, как щепку в океане. Но нет. Эти знаки Зодиака точно знают, что произойдет, видят вещие сны и рассекают волны уверенным лайнером.

№2 Весы
Знаешь, почему Весы постоянно колеблются? Не потому, что они не знают, что произойдет. А как раз потому, что знают, и не могут выбрать, какой вариант им больше по душе.

Весы всегда чутко прислушиваются к тому, что им говорит сердце. Эти знаки Зодиака ведут внутренние диалоги, рефлексивны, погружены в себя и даже кажется, что они слышат голос самой Вселенной, которая нашептывает им ответы о том, каким будет их будущее.

Проблема в том, что Весы сами не знают, чего хотят, хотя и знают, что будет.

№3 Водолей

Вот кто познал тайну бытия, так это Водолеи. Эти знаки Зодиака все знают, только молчат о своем знании. Тихо наблюдают со стороны, как начинаются войны и рождаются государства. Наблюдают и ухмыляются, зная о грядущем исходе.

Водолей — самый мистический знак Зодиака. Кажется, что эти люди немного не от мира сего. Они всегда себе на уме. Глядя на них, можно даже подумать, что именно они — тот случай, когда мир стал им понятен, а они миру — нет.

Эти знаки Зодиака знают все, но никто не подозревает, что именно они знают. И если говорить, что человеческая душа — потемки, то душа Водолея — это просто черная дыра.

Источник: https://astro.clutch.ua/

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От редакции

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Аноним, 22 августа 2020 16:16
НВР:
Вообще мимо.
Аноним, 24 августа 2020 00:54
НВР:
Я водолей, полностью согласна
Аноним, 24 августа 2020 01:44
НВР:
Нет
Аноним, 24 августа 2020 01:48
НВР:
Нет.
Аноним, 24 августа 2020 01:49
НВР:
да
Аноним, 24 августа 2020 03:34
НВР:
Ну вообще не в тему ☝не один из трёх не обладают этим даром. Бред!!!
Аноним, 24 августа 2020 04:03
НВР:
"Не от мира сего" - это вряд ли. Эти знаки как раз наоборот самые земные и понятные. От мистики далеки вообще. Очень общительные реалисты. Знаки воды больше подходят под описание выше.
Нихау, 24 августа 2020 04:31
НВР:
Чушь какая! Интутция развита у всех женщин, омобенно водных знаков (рыбы, рак и скорпион). Точка.
Аноним, 24 августа 2020 05:57
НВР:
Про водолея в точку
Аноним, 24 августа 2020 07:54
НВР:
Про близнецов правда, предчувствие есть.
настяяя, 24 августа 2020 18:24
Японии согласна
Аноним, 24 августа 2020 20:01
НВР:
Водолей. Со временем научилась слушать свою интуицию. Действительно знаю заранее, что будет.
Аноним, 24 августа 2020 20:36
НВР:
Нет не согласна.А скорпионы где? У них очень хорошая интуиция.
Аноним, 24 августа 2020 21:49
НВР:
А скорпионы((

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