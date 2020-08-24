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Регистрировать автомобили в МФЦ после 29 августа 2020 года разрешат россиянам

10:15 24.08.2020 Фото: pixabay.com
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Для организации данной услуги в МФЦ необходимо оборудовать площадку осмотра транспортного средства и заключить соглашение с территориальным подразделением ГИБД.

Регистрировать автомобили в МФЦ после 29 августа 2020 года разрешат россиянам
Мишустин разрешил регистрировать транспортные средства в МФЦ

Постановка на государственный учет транспортных средств и другие регистрационные действия будут разрешены в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Услугой можно будет воспользоваться исключительно в тех центрах, которые располагают инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.

Нововведение позволит упростить процедуру регистрации автомобилей, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.

В каких МФЦ уже можно зарегистрировать автомобили

Регистрация автомобилей в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) уже доступна в трех флагманских офисах "Мои документы" в Москве и двух центрах в Воронеже, в ближайшее время новая услуга будет запущена для жителей Ростова-на-Дону, сообщили в Минэкономразвития.
Для организации данной услуги в МФЦ необходимо оборудовать площадку осмотра транспортного средства и заключить соглашение с территориальным подразделением ГИБД. "Для предоставления госуслуги в МФЦ размещаются сотрудники МВД России. Работники МФЦ осуществляют прием и выдачу готовых документов, в то время как осмотр автомобилей проводится сотрудниками МВД", - пояснили в министерстве.

Стоимость организации предоставления услуги зависит от необходимых вложений в каждом конкретном случае.

Предстоящие нововедения

Грядущей осенью автовладельцев ждет еще ряд изменений. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернется процедура техосмотра, в Москве изменится дорожная разметка, а сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.
Также изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. В них появится больше данных — например, сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок. Лицевая сторона ПТС также будет содержать больше информации.

Новый стандарт номеров

Ранее в России вступил в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.
Как рассказали РИА Новости в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), шрифты и формат основных типов знаков останутся без изменений.
Однако свой знак получит транспорт с нестандартным местом крепления, отметили в ведомстве. Кроме того, уменьшили габаритные размеры табличек для мотоциклов и ввели специальные обозначения для мототехники дипломатических и консульских представительств.

Источник: РИА Новости

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