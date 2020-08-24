Отпечатки пальцев Ефремова не нашли на руле Jeep Grand Cherokee, заявил адвокат Пашаев

Юрист представил заключение экспертов. В нем было сказано, что на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК.

Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера

Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.

В эфире ютуб-канала "Соловьев LIVE" юрист представил заключение экспертов. В нем было сказано, что на одном из срезов подушки безопасности внедорожника Ефремова обнаружили пот и следы эпителия, но их принадлежность не удалось установить из-за деградации ДНК.

При этом на двух других срезах подушки безопасности нашли пот и эпителиальные клетки актера.



Кроме того, Пашаев заявил, что у него есть предположения относительно того, кто был за рулем внедорожника в момент ДТП, и что на руле отпечатки пальцев именно этого человека.

Пьяная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где скончался на следующее утро.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 заключения.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.

Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.

Накануне во время судебного заседания Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева.