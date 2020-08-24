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Коронавирусными объятьями заражал болезнью незнакомцев мужчина в супермаркете

10:45 24.08.2020 Фото: Springfield Police Department
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Сразу после этого он говорил: «Просто коронавирусно тебя обнимаю. Теперь у тебя COVID-19» — смеялся и убегал.

Коронавирусными объятьями заражал болезнью незнакомцев мужчина в супермаркете
Полиция объявила американца в розыск

В американском городе Спрингфилд, штат Массачусетс, полиция разыскивает мужчину, обнимавшего покупателей в супермаркете и после этого сообщавшего им о том, что заразил их новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет New York Post.

Мужчина в маске, черной футболке и камуфляжных шортах ходил по местному супермаркету Walmart и без спроса обнимал незнакомцев. Сразу после этого он говорил: «Просто коронавирусно тебя обнимаю. Теперь у тебя COVID-19» — смеялся и убегал.

Полиция объявила американца в розыск. Его обвиняют в нападении на людей, оскорблении действием и создании террористической угрозы. Неизвестно, болеет ли подозреваемый новой коронавирусной инфекцией или просто разыгрывал окружающих. Представитель местной полиции Райан Уолш (Ryan Walsh) заявил, что действия мужчины в любом случае считаются преступными, и сравнил его поступок с заведомо ложным сообщением о минировании магазина.

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