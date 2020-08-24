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Общество / Работа

АвтоВАЗ увеличил рабочую неделю из-за повышенного спроса на автомобили

10:12 24.08.2020 Фото: WardsAuto
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Крупный государственный заказ вынудил российского производителя "АвтоВАЗ" увеличить рабочую неделю. Об этом сообщило сообщество "Нетипичный АвтоВАЗ".

АвтоВАЗ увеличил рабочую неделю из за повышенного спроса на автомобили
АвтоВАЗ объяснил продление рабочей недели на один день повышением спроса

Российскому производителю поступил заказ на выпуск 15 тыс. автомобилей. Для того, чтобы справиться с таким объемом работы, компания приняла решение перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю. В таком режиме АвтоВАЗ планирует работать до сентября.

Сообщается, что завод проработает 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября. Для производства 15 000 автомобилей Lada будет задействованы все подразделения автосборки, а именно линию B0, линию Lada 4x4 и линию Гранты.

Источник: inforeactor

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