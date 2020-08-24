АвтоВАЗ увеличил рабочую неделю из-за повышенного спроса на автомобили

АвтоВАЗ объяснил продление рабочей недели на один день повышением спроса

Российскому производителю поступил заказ на выпуск 15 тыс. автомобилей. Для того, чтобы справиться с таким объемом работы, компания приняла решение перейти с пятидневной на шестидневную рабочую неделю. В таком режиме АвтоВАЗ планирует работать до сентября.

Сообщается, что завод проработает 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября. Для производства 15 000 автомобилей Lada будет задействованы все подразделения автосборки, а именно линию B0, линию Lada 4x4 и линию Гранты.

Источник: inforeactor