Подробный гороскоп от Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Василиса Володина советует никому не говорить о своих достижениях, ведь счастье любит тишину. Пусть конец лета будет для вас временем успеха.

Старайтесь никому не говорить о своих достижениях, ведь счастье любит тишину

Василиса Володина — не только популярная телеведущая, но еще и астропсихолог, эксперт в области звезд. Ее прогнозы всегда отличаются позитивом и объективностью. Старайтесь следовать ее советам, чтобы не попасть впросак на этой неделе.

Первое, на что стоит обратить внимание всем, — это высокая вероятность встретиться с недоброжелателями и врагами. Защититься от токсичных людей и завистников помогут пять проверенных способов. Самое главное сейчас для каждого Знака Зодиака — не отвечать взаимностью на разного рода провокации, которых может быть немало.

Овен

Овнам удастся решить все основные проблемы дома и на работе, но сделать это гораздо быстрее поможет интуиция. Если есть неуверенность в ее правильной работе, можно воспользоваться тремя простыми упражнениями на каждый день, чтобы сделать шестое чувство более мощным и действенным.

У Овнов ожидается время расцвета сил. Это идеальная неделя для того, чтобы заниматься самыми сложными делами и браться за то, что точно нельзя назвать простой работой. Пришла пора вычеркнуть из списка дел всё самое неприятное. Выходные обещают быть очень яркими и благоприятными, поэтому Овны могут выбирать любой удобный способ релаксации и отдыха.

Телец

Люди данного Знака почувствуют в начале недели резкий прилив сил, поэтому им стоит как следует потрудиться, ведь уже в четверг ситуация сменится на противоположную. Станет очень сложно принимать важные решения, заниматься рутинной работой. Снизится внимательность, что повлечет за собой ошибки. Нужно будет дважды проверять проделанную работу.

Тем, кому хочется повысить свои доходы и оптимизировать расходы, стоит пользоваться медитацией «денежный поток». Она поможет настроиться на рабочий лад и не унывать под давлением неурядиц. В любовной сфере в конце августа Тельцов ждет большая удача и успех, особенно одиноких и пребывающих в поисках. Это идеальное время для флирта и знакомств.

Близнецы

Общительным Близнецам лучше ограничиться социальными сетями. Там можно и пофлиртовать, и поискать вторую половинку. Свидания и встречи лучше назначать на самый конец недели. Звезды советуют не торопиться в любовных вопросах, быть предельно осторожными и учтивыми с окружающими людьми. В противном случае будет много проблем.

В финансовой и рабочей сфере Близнецам желательно избавляться от привычек, приводящих к бедности. Это идеальное время для пересмотра своего поведения и планов на будущее. В процессе принятия решений необходимо меньше доверять спонтанным эмоциям. Произвести впечатление на клиентов и партнеров поможет яркая внешность: нужно больше красных цветов в одежде.

Рак

Раков сложно назвать истинными лидерами по Знаку Зодиака, но у этих людей есть стремления, амбиции, уверенность в себе, а также ответственность. Этого достаточно для того, чтобы заработать уважение коллег и начальства. На этой неделе необходимо показать все свои самые сильные стороны, доказать преданность своему делу.

Немалое значение стоит уделить своему здоровью. Звезды и планеты советуют больше времени проводить на свежем воздухе, вовремя отдыхать и не перегружать себя работой без цели. Если всё сделать правильно, в конце августа у Раков появится много новых возможностей, но без риска и неприятностей, плохого настроения и ощущения полного истощения.

Лев

Львам в начале недели может показаться, что удача обходит их стороной. Всё дело в неблагоприятном положении звезд и планет. В среду ситуация обещает измениться, но лучше помнить о семи причинах отсутствия удачи. Возможно, звезды тут не при чем. Если это так, то уже с понедельника стоит заниматься работой над собой и своим мировоззрением, борьбой с негативными установками.

Вторая половина недели будет удачной для романтических приключений. Одиноким Львам будет что вспомнить в будущем благодаря событиям этой недели. Стоит лишь помнить, что под лежачий камень вода не течет. Любовные игры требуют вовлеченности и азарта. Всем, кто уже в отношениях, лучше больше времени посвящать второй половинке.

Дева

У Дев ожидается на этой неделе большой прилив сил и энергии. Направить его стоит в то русло, которое каждый считает приоритетным для себя. Начнется период, когда бездействие может очень дорого стоить. Если хочется преуспеть в работе или бизнесе, нужно отдавать себя полностью деловому процессу.

В любви придется проявлять больше инициативы, но она окупится уже на этой неделе. Одиноким, ищущим вторую половинку Девам улыбнется удача. Они смогут произвести хорошее впечатление. Чтобы избавиться от накопленной негативной энергии в доме, Девам стоит сделать перестановку мебели.

Весы

У Весов начинается время внутреннего и внешнего преображения. Звезды и планеты сейчас настроены на помощь во всех сферах жизни. Начать неделю стоит с преображения дома — можно сделать уборку, перестановку, обновить обстановку различными аксессуарами и талисманами фэн-шуй. После этого стоит сфокусироваться на преображении себя — покупке новой одежды, например.

Это прекрасное время для смены работы, для поисков вдохновения, для собеседований и адаптации к новым условиям. Очень хорошо должно пойти обучение, получение новых знаний. Звезды помогут Весам, усилив их внимательность и улучшив память. Можно браться за новые дела, заниматься поисками второй половинки. Это идеальное время для любви.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе появится много новых врагов, но не стоит бить тревогу. Это будет означать, что вы на верном пути. Стоит фокусироваться не на недоброжелателях, а на самих себе и на своих сильных сторонах. Желательно следовать правилам успеха, которые помогут стать богаче и счастливее. В конце августа в жизни Скорпионов нет места хаосу.

Нужно вести дела осторожно, без риска, не закрываться от людей, ведь среди них не только враги, но и друзья. Конец недели идеально подойдет для развлечений, общения и посещения людных мест. Всем, у кого есть семья, лучше посвятить выходной близким.

Стрелец

Одиноким Стрельцам наконец-таки улыбнется большая удача. Они смогут найти вторую половинку и даже начать отношения. Однако важно перед этим заглянуть в гороскопа знакомств. Это очень динамичная неделя, так что на раздумья времени не будет. Придется принимать решения быстро и без промедления.

В делах финансового характера действуют те же правила — нельзя просто взять и обойти стороной проблему. Придется посмотреть в глаза своим страхам и взять на себя максимальную ответственность за свое будущее. Лучше пока отложить грандиозные покупки, сфокусировавшись на работе и заработке.

Козерог

Козерогов могут дезориентировать недоброжелатели и токсичные люди. Стоит остерегаться энергетических вампиров, используя специальные обереги. Если дойдет дело до советов со стороны окружающих, то лучше никого не просить о помощи. Звезды хотят, чтобы Стрельцы больше доверяли интуиции и внутреннему голосу.

Сфера денег и работы — самая важная в конце августа, но с 28 числа лучше заняться вопросами семьи, дома, имущества. Звезды могут открыть Козерогам многие тайны. Сейчас не самое лучшее время для покупок, знакомств и длительных поездок. Лучше не нарушать закон, не лихачить на дорогах и не давать никому пустых обещаний.

Водолей

У Водолеев вся неделя будет довольно благоприятной, но 29 и 30 августа звезды войдут в диссонанс с планетами. На выходных стоит пользоваться шепотками на удачу, если с самого утра преследует негатив. Стоит доверять интуиции, которая не раз поможет Водолеям избежать фиаско. Это будет идеальное время для принятия быстрых решений.

В целом неделя прекрасно подходит для новых дел, обучения, торговли, дорогостоящих покупок, заключения сделок. Можно заниматься созданием новых связей. Повысится потребность в общении, появится желание уехать куда-нибудь. Смена настроения и обстановки пойдет Водолеям на пользу. Главное сейчас — оставаться активными.

Рыбы

Рыбам на протяжении всей недели будут помогать звезды и планеты. Нужно научиться понимать знаки Вселенной, прислушиваться к интуиции. Мысли о негативе, работе и проблемах помогут перебить домашние дела, покупки. Это идеальное время для сближения с родственниками, общения с людьми и знакомств в социальных сетях.

Неделя благоприятна для развлечений, отдыха, личных удовольствий. С 28 августа может появиться стремление к азарту. Стоит быть чуточку осторожнее в обращении с деньгами в конце недели и чуть более ответственно относиться к просьбам близких людей. В целом неделю можно назвать стабильной и благоприятной.

Василиса Володина желает вам любви, добра и счастья. Старайтесь никому не говорить о своих достижениях, ведь счастье любит тишину. Пусть конец лета будет для вас временем успеха.

Источник: dailyhoro.ru