Полыхало в «Мечте-1»: Огонь уничтожил баню, веранду, теплицу и туалет на даче в Бердске

К прибытию пожарных баня и веранда были полностью охвачены огнем

Полыхал пожар 22 августа в садовом обществе «Мечта-1» Бердска. В в 6.42 в пожарную часть о возгорании на улице №3 сообщили очевидцы. На место незамедлительно выехали огнеборцы.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, горели надворные постройки. По прибытию пожарных огнем полностью была охвачена баня и веранда дачного дома. Ликвидировали пожар очень быстро. Баня, веранда и теплица полностью уничтожены огнем. От огня пострадал туалет. Общая площадь пожара составила 37 квадратных метров.

В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания и ущерб устанавливаются, отметил Степоненков.