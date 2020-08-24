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Видео нокаутирующего удара Поветкиана Диллиана Уайта попало в Сеть

10:24 24.08.2020 Фото: скриншот видео
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40-летний российский боксер нокаутировал британского спортсмена в самом начале пятого раунда, правда, сам он перед этим дважды побывал в нокдауне.

Видео нокаутирующего удара Поветкиана Диллиана Уайта попало в Сеть
Действующий чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри по итогам поединка с восхищением отметил в соцсетях возраст победителя

Александр Поветкин победил нокаутом супертяжеловеса Диллиана Уайта. Поединок завершился нокаутом в пятом раунде, таким образом российский боксер стал обладателем времененного пояса WBC.

40-летний российский боксер нокаутировал британского спортсмена в самом начале пятого раунда, правда, сам он перед этим дважды побывал в нокдауне.

Заставил попереживать, Саша дважды был в нокдауне, казалось, что Уайт перехватил инициативу в бою и почувствовал себя уверенно. Но Александр показал все свои лучшие качества,

— прокомментировал после боя экс-чемпион по версиям WBC и WBA Дмитрий Кудряшов.

Действующий чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри по итогам поединка с восхищением отметил в соцсетях возраст победителя. «Поветкину 40 лет. Горжусь», — написал Фьюри, теперь российский боксер стал официальным претендентом на бой с ним.

Многие думали, что Уайт недооценивает своего соперника, но мы с первого раунда видели расчетливый бой в его исполнении. Был виден и четко ясен его план, но Саня отправил этот план в глубочайший нокаут за канаты ринга. Он расчистил себе дорогу к главному поединку, к которому стремился много лет, — в свою очередь высказался о бое депутат Госдумы Николай Валуев.

Сам поветкин после боя дал интервью РЕН ТВ, в котором согласился с тем, что это был один из лучших его боев. «Лучший удар в моей карьере? Может быть», — сказал боксер. Однако как будет дальше развиваться карьера немолодогу уже спортсмена, он не знает сам. «Это не от меня зависит, — сказал Поветкин. — Готов биться с любым».

Источник: ridus.ru

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