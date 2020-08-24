24 августа - День святого Варфоломея: История и традиции католического праздника

Когда его тело было найдено на берегу, епископ местной церкви приказал мужчинам поднять тело. Когда попытки провалились, епископ послал за детьми. И они с легкостью вынесли тело на сушу, в то время как взрослые люди не смогли этого сделать.

Святой Варфоломей (1 век) был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа

День святого Варфоломея (Feast of Saint Bartholomew) широко отмечается католической церковью 24 августа.

Святой Варфоломей (1 век) был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. История его жизни содержит много неточностей и перемежена многочисленными легендарными событиями. Его подлинное имя Натанаэль (Nathanael), а имя Варфоломей он получил, став взрослым человеком. По другим источникам его звали Иисус, и он был вынужден принять другое имя, согласно неписанному закону Сирии.

После Вознесения Христа он посвятил жизнь миссионерству и отправился в Индию в качестве проповедника, где оставил копию Евангелия от Матфея. Затем его путь пролегал в Великую Армению (в настоящее время — юго-восточная Турция), где Варфоломей получил признание за распространение христианства и свое дарование исцелять больных и бесноватых. В Баку существует местная легенда, что он подвергся страшным пыткам, когда, будучи живым, с него сняли кожу и распяли язычники.

Затем его тело было направлено в Липари (Lipari — небольшой остров около Сицилии), где в кафедральном соборе святого Варфоломея находятся его останки.

С именем святого Варфоломея связаны некоторые явления, из рода чудес, которые происходили до и после его смерти. Один из самых популярных случаев известен среди жителей острова Липари. Когда его тело было найдено на берегу, епископ местной церкви приказал мужчинам поднять тело. Когда попытки провалились, епископ послал за детьми. И они с легкостью вынесли тело на сушу, в то время как взрослые люди не смогли этого сделать.

С тех пор, как тело Варфоломея обнаружили на острове, люди стали ежегодно отмечать это событие. На время праздника из кафедрального собора выносили солидную скульптуру из серебра или золота и проносили по всему городу. В нынешнее время это событие отмечается с большим размахом, тем самым привлекая к участию большое количество людей.

В Италии — это народный праздник, в который проходят мессы, посвященные святому Варфоломею, на улицах городов, отмечающих этот праздник, устраиваются традиционные игры, такие как перетягивание каната, бег наперегонки в мешках, «дерево изобилия» (albero della cuccagna) — шест или столб с призами на верхушке, которые надо достать.

На главных площадях городов в этот день обычно проводят дегустации продуктов, произведенных в разных областях Италии. Каждый вечер рестораны предлагают оригинальные блюда. Вечерние спектакли развлекают взрослых и детей. Также устраиваются выставки картин и скульптур, концерты, а заканчивается праздник традиционно выступлением духового оркестра, что особенно нравится пожилым людям.

Источник: calend.ru