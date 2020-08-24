К кому могут явиться умершие души на Евпатия Коловрата 24 августа 2020 года? Что точно нельзя делать сегодня

В этот день на болотах и кладбищах загораются блуждающие огни: говорили, что это бродят души убитых и утопленников.

Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника

Дата по старому стилю: 11 августа.

В этот день отмечается память мученика Евпла, который в конце 3 – начале 4 веков служил архидиаконом в сицилийском городе Катане. Он прославился тем, что всегда носил при себе Евангелие и при каждом удобном случае проповедовал язычникам веру Христову. Во время одной из проповедей Евпла схватили и представили на суд правителя. Несмотря на пытки, он исповедовал себя христианином и обличал неверность языческих верований. Даже во время казни Евпл продолжал разъяснять собравшимся Евангелие.

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался страшным. Существовало поверье, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В это же время слышится громкий свист и странное пение. Говорили, что смельчаки пытались поймать белого коня, но ни у кого это не получилось.

По легенде, на том месте, где появляется белый конь, в давние времена было побоище: вышли русские князья против татар, бились не на живот, а на смерть. На помощь к русским полкам выехал на белом коне чудо-богатырь, положил не одну сотню врагов. Но подоспел окаянный Батый и убил молодца. С тех пор белый конь ищет своего хозяина, а его удалая сотня поет и свищет, надеясь, что откликнется богатырь.

В этот же день на болотах и кладбищах загораются блуждающие огни: говорили, что это бродят души убитых и утопленников. В такое страшное время выпить бы браги — да нельзя: к пьянице непременно явятся усопшие предки и накажут по всей строгости.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.

Источник: calend.ru