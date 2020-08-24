Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю 24-28 августа 2020 года: На небе растущая луна

Луна в знаке Скорпион. крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.

День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.

Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.