Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю 24-28 августа 2020 года: На небе растущая луна

Характеристики Луны на 24 августа 2020 года
На дату 24.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 5 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 35%. Восход Луны в 12:24, а закат в 21:57.
Хронология лунных дней
- 5 лунный день c 10:55 23.08.2020 по 12:24 24.08.2020
- 6 лунный день c 12:24 24.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 24 августа 2020
Луна в знаке зодиака Скорпион (−)
Луна в знаке Скорпион. крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.
День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.
Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.
5 лунный день (+)
24 августа 2020 года в 12:00 - 5 лунный день. новая стрижка подарит Вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии.
Окрасив волосы натуральными красителями в светлый тон, привлечет деловые связи.
Для привлечения энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.
Сегодня Вас посетят безумные, креативные идеи, ваше окружение будет возбуждено ими, переговоры и обсуждения пройдут на высоте и будут очень успешны, они доставят Вам и окружающим массу позитивных эмоций и удовлетворение.
Обмен энергией с космосом в этот день будет работать крайне продуктивно. Благодаря этому Вы будете находить общий язык со своими близкими.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, состояние их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник, поможет избавиться от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 25 августа 2020 года
На дату 25.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Первая четверть (наступит 25.08.2020 в 20:59)». Это 6 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион ♏. Процент освещенности Луны составляет 46%. Восход Луны в 13:53, а закат в 22:19.
Хронология лунных дней
- 6 лунный день c 12:24 24.08.2020 по 13:53 25.08.2020
- 7 лунный день c 13:53 25.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 25 августа 2020
Луна в знаке зодиака Скорпион (−)
Луна в знаке Скорпион. крайне нестабильный знак для волос. Стрижка подойдет для слабых, тусклых и тонких волос, она сделает их жестче и гуще. Так же стрижка сегодня может повлиять на взаимоотношения с противоположным полом как в лучшую, так и в худшую сторону.
День подходит для питания волос, оздоровительных процедур, окрашивания натуральными красителями.
Стоит отказаться от сильного химического воздействия на волосы, если вы запланировали окраску волос в противоположный цвет стоит ее отложить. Химическую завивку так же стоит отложить, т.к. достигнутые результаты могут вас разочаровать.
6 лунный день (±)
25 августа 2020 года в 12:00 - 6 лунный день. стрижка сегодня позволит избавиться от болезней, так же привлечет деньги.
Окрашивать волосы не стоит, можно спровоцировать разлад в семье или коллективе.
Стоит выбрать строгую, классическую прическу, статичную, не высокую, это позволит Вам привлечь энергию.
Эмоции сегодня будут окружать Вас повсюду, Вам даже может показаться, что их слишком много, захочется найти тихое место, оно Вам понадобится чтобы разобраться в них, чтобы привести свои чувства в порядок. Стоит внимательно отнестись к своим эмоциям, дабы не наломать дров и не разрушить достигнутого.
Первая четверть (±)
Луна находится в фазе Первая четверть. Нейтральное время для стрижки и окрашивания волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник, сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 26 августа 2020 года
На дату 26.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 7 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 57%. Восход Луны в 15:17, а закат в 22:48.
Хронология лунных дней
- 7 лунный день c 13:53 25.08.2020 по 15:17 26.08.2020
- 8 лунный день c 15:17 26.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 26 августа 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
7 лунный день (+)
26 августа 2020 года в 12:00 - 7 лунный день. стрижка сегодня означает обострение интуиции, которая в этот день Вам безусловно поможет. Луна все еще растущая, что поспособствует росту волос.
Окрашивание волос наградит Вас сексуальностью. Вы почувствуете уверенность в себе.
Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно локоны позволят Вам получить энергию природы.
Эмоциональный фон постепенно приходит в норму. Самое время прийти в чувства и готовиться к новому. Новые задумки с их проблемами и препятствиями решаются легко. В это время вы готовы отстаивать свои взгляды, решения и интересы.
Сегодня не стоит поддаваться негативной энергии, творите добро и оно воздастся. С одной стороны Ваш эмоциональный фон стабилизируется, а вот сексуальная энергия набирает обороты, чем внимательнее вы отнесетесь к своим волосам, тем больше флюидов вы будете излучать.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда, поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 27 августа 2020 года
На дату 27.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец ♐. Процент освещенности Луны составляет 68%. Восход Луны в 16:34, а закат в 23:28.
Хронология лунных дней
- 8 лунный день c 15:17 26.08.2020 по 16:34 27.08.2020
- 9 лунный день c 16:34 27.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 27 августа 2020
Луна в знаке зодиака Стрелец (−)
Луна в знаке Стрелец. влияет так же неоднозначно как Луна в Скорпионе. Если вы хотите сохранить новую стрижку надолго, сегодня лучше не стричься. Волосы после стрижки очень быстро отрастут и будут непослушными.
Сохранить укладку в первозданном виде будет очень сложно, да и поддаваться ей волосы будут с трудом. Химическая завивка продержится не долго.
Окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет. Если вы все таки решитесь на стрижку, выбирайте энергичного, молодого парикмахера и сами прибывайте в хорошем настроении.
8 лунный день (−)
27 августа 2020 года в 12:00 - 8 лунный день. вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня стричься. Окраска волос так же не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желаниями, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может спровоцировать негативные чувства к Вам.
Постарайтесь выбрать подходящих зрителей, людей добрых и светлых. Если Вам предстоит публичное выступление перед незнакомыми людьми старайтесь все-таки сдерживать свои эмоции.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг, поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 28 августа 2020 года
На дату 28.08.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Козерог ♑. Процент освещенности Луны составляет 77%. Восход Луны в 17:37, а закат в --:--.
Хронология лунных дней
- 9 лунный день c 16:34 27.08.2020 по 17:37 28.08.2020
- 10 лунный день c 17:37 28.08.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 28 августа 2020
Луна в знаке зодиака Козерог (+)
Луна в знаке Козерог. общее влияние Луны на состояние волос в этот период крайне положительное. Стрижка придаст сил и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится.
Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.
Прическу лучше выбрать спокойную, не вычурную, старайтесь не переусердствовать с аксессуарами.
9 лунный день (±)
28 августа 2020 года в 12:00 - 9 лунный день. стрижка сегодня - отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне так же благотворно скажется на их росте.
Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции.
Прическа на сегодня, высокая но скромная.
Сегодня вы можете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям и соблазнам. Всему виной энергия космоса. Сегодня она влияет на людей негативно, они могут стать обидчивыми, завистливыми. Сегодня есть риск быть втянутым в спор или конфликт. Постарайтесь свести общение с незнакомцами к минимуму.
Девятый лунный день достаточно противоречив, но именно сегодня вы сможете найти разгадку вопроса, который возможно уже дано Вас мучил. Все что вы сегодня увидите может нести важную информацию, старайтесь запомнить как можно больше увиденного. Старайтесь мыслить позитивно и ограничить свои негативные эмоции.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница, не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Источник: Мир космоса