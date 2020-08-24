Слухи о строительстве мечети на земле "афганской" стоянки профанацией и политикой назвал вице-мэр Бердска Захаров

По его словам, на участке бывшей «афганской» стоянки вообще ничего нельзя строить, хотя земля принадлежит РПЦ. В мэрию на эту тему никто не обращался последние 8 лет, заявил замглавы.

Вице-мэр Владимир Захаров прокомментировал информацию о возможном строительстве мечети на "афганской" стоянке

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 24 августа объяснил, собираются ли строить на месту бывшей «афганской» стоянки мечеть. Или что-либо другое.

Он назвал все сведения о возможной застройке пустыря близ остановки «Искитимской» профанацией и методом политической борьбы. Замглавы заявил, что никакое строительство там «в принципе невозможно». И назвал причины.

- Есть очень большая политизация всех вопросов, которые качаются городского хозяйства. Я это чувствую, потому что сам занимался и занимаюсь политикой. Все это дело мне знакомо, когда такие факты иногда возникают. Хочу еще раз сказать, что никакого даже обращения, никакого даже намека на то, что там что-то можно строить типа мечети (не было). Это чистой воды профанация. Очень жалко, что серьезные люди используют такой метод борьбы политической в своих интересах. Строить там в принципе нельзя. И когда выдавали эту землю под православную церковь, она не строилась, потому что земельный участок очень сильно обременен. Во-первых, он сильно изрезан водопроводными каналами — там есть действующая система водоотведения. Ни в коем случае ее нельзя убирать, потому что все затопит. И второе — коллектор канализационный имеет охранную зону. Строительство там невозможно, - пояснил Захаров.

По его словам, с вопросом освоения земли в администрацию никто не обращался, "тема в принципе не возникала никогда":

-Я уже 8 лет работаю в администрации и на моем веку не было ни разу, чтобы по этому участку были какие-то вопросы. Заявляю официально: мечеть там строиться не будет, ничего там не предполагается.

Между тем, бердчане полагают, что «дыма без огня не бывает», что не случайно в средине августа темы строительства мечети снова всплыла на поверхность. И даже начали собирать подписи против возведения религиозного объекта, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но начальник управления земельных отношений мэрии Бердска Дмитрий Шинкевич тоже опроверг сообщения бердчан.

- Разрешенное использование земельного участка — для строительства православного храма. Это раз. Во-вторых, земельный участок является муниципальным. Никаких разговоров о предоставлении этого участка под мечеть или что-либо другое - не ведется. Если вы посмотрите на ул. Красная Сибирь, начиная с перекрестка по ул. Рогачева, эта сторона, включая указанный земельный участок, это одна сплошная поляна. Здесь проходит огромный коллектор, по которому все течет с Микрорайона на очистные сооружения. Строительства там невозможно. Именно по этой причине там не строился и православный храм. Разрешенное использование на этот земельный участок не менялось. Эту информацию можно назвать вбросом, - отметил Дмитрий Николаевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 августа.

Напомним, этот земельный участок находился в аренде у РПЦ. Здесь планировалось строительство православной часовни. Однако из-за того, что подземные коммуникации не позволяют строительство капитальных объектов, участок изъяли. Богоявленский храм появился на ул. Боровой Микрорайона.

Председатель мусульманской общины в Бердске Карим Худжабеков также опроверг данную информацию. К слову сказать, землю для мечети мусульмане Бердска «выбивают» аж с 2009 года.

- Нам землю еще не выделили. В последний раз мы обсуждали это с администрацией Бердска в прошлом году. Нам не принципиально в какой части города она будет. Самое главное, чтобы она была. Ведь мусульманских семей в Бердске много, а в Искитим или Новосибирск ездить неудобно. Из-за этого многие пропускают молитвы, - рассказал Карим Тимурович сегодня, 17 августа.

Стоит отметить, что мечетей в Новосибирске — 4, а в соседнем с Бердском Искитиме -1. Как отметил Карим Тимурович, для строительства мечети в Бердске и обустройства подъездных путей для нее потребуется около 20 соток земли. Строить мечеть мусульмане Бердска планируют на пожертвования верующих.