Я на Арбате, а за моей спиной: «Презервативную» показал на фото актер из Москвы Гоша Тарасевич жителям Бердска

В лавке можно купить не только презервативы, но и разные сувениры, например, леденец на палочке в виде фаллоса или шоколадную вагину.

Гоша Тарасевич не мог пройти мимо и не снять на телефон любопытную вывеску «Презервативная»



Решил удивить и рассмешить пользователей своей странички соцсети «Вконтакте», в том числе жителей Бердска, актер Гоша Тарасевич из Москвы. Он выложил фото с короткой надписью: «Я на Арбате, а за моей спиной...». И больше ничего.

Все, кто увидит фото, прочитает вывеску торговой точки за спиной Гоши Тарасевича - «Презервативная». По крайней мере, в Бердске такого нет. Но никто, наверное, не удивится, что сия лавка появится и у нас — секшопы же есть.

«Презервативная» появилась на Арбате в прошлом году, подобное заведение работает и на ул. Мясницкой. Есть сайт этих торговых точек, где можно заказать различные презервативы, в том числе, немецкие и японские, смазки и даже леденцы в форме фаллоса, а также золотую шоколадную вагину и многое другое.

Когда магазин, в доме №4с1 на Арбате, где бывали Бунин и Есенин, находился известный в столице букинистический магазин, позже комиссионка и кафе, только готовился к открытию, возмутились старожилы и стали бить во все колокола. Мол, есть уже на Арбате музей проституции, так теперь еще и «Презервативную» открывают. Негоже это. Но несмотря на протесты коренных москвичей, лавка по продаже презервативов, косметики и сувениров открылась.